FIFA presenta el balón para las semifinales y final del Mundial 2026

El esférico de edición limitada será utilizado en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, con un diseño que rinde homenaje a las ciudades sede del torneo

La FIFA presentó en Nueva York el balón oficial que será utilizado durante las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final de la Copa del Mundo 2026. Se trata de una edición especial del Trionda, que acompañará los últimos tres encuentros del torneo y que sustituirá al modelo utilizado durante la fase de grupos y las rondas de eliminación directa.

El nuevo diseño incorpora detalles en color negro y dorado, una combinación elegida para distinguir esta etapa definitiva del campeonato. Además, el balón incluye una mención especial a las 16 sedes que formaron parte de la organización del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación se realizó en Nueva York, donde también se exhibieron distintos elementos oficiales relacionados con el cierre de la Copa del Mundo. A pocos días de la final, aficionados y representantes de distintas federaciones pudieron conocer de cerca el balón que será protagonista en la definición del campeón del mundo.

“El balón TRIONDA FINAL para los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA ya está aquí”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El icónico TRIONDA ha llevado tanta alegría cada vez que ha cruzado la línea de gol durante esta Copa Mundial de la FIFA y representa perfectamente la unión y la pasión de los países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.”

Con esta edición limitada, la FIFA mantiene la tradición de lanzar un balón exclusivo para las últimas instancias de la Copa del Mundo, diferenciándolo del utilizado durante el resto de la competición y convirtiéndolo en una de las piezas más representativas de la fase decisiva del torneo.

“El TRIONDA FINAL también incorpora la versión más reciente de la tecnología adidas Connected Ball, que proporciona datos precisos del balón en tiempo real para ayudar a los oficiales del partido a tomar decisiones más rápidas, al tiempo que ofrece un análisis más detallado del desarrollo del juego”, informo la FIFA.

Cafú pide iniciar un nuevo ciclo en Brasil rumbo al Mundial de 2030

En el evento, la leyenda del fútbol brasileño Cafú habló sobre la eliminación de Brasil en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El excapitán de la Canarinha consideró que el resultado forma parte de la naturaleza del fútbol y aseguró que ahora el objetivo debe centrarse en la siguiente Copa del Mundo.

“Los brasileños están tristes y eso es normal. El fútbol es así. Partido tras partido siempre existe la posibilidad de recuperarse“, afirmó. “Brasil necesita prepararse ahora para 2030. Ya no sirve de nada lamentar lo que pasó o buscar explicaciones sobre lo ocurrido”.

El campeón del mundo también defendió el proceso encabezado por Carlo Ancelotti y recordó que el seleccionador apenas llevaba un año al frente del equipo antes de disputar el Mundial. “El entrenador solo tuvo un año de trabajo. No hubo tiempo suficiente. No se pueden cambiar los procesos de un momento a otro; existen ciclos y algunos jugadores ya terminaron el suyo”, explicó.

Finalmente, Cafú pidió que la Confederación Brasileña de Fútbol aproveche este momento para renovar al equipo nacional y consolidar una nueva generación dentro del terreno de juego. “Ahora debemos abrir un ciclo pensando en 2030, formar un equipo que vuelva a ser competitivo y que pueda incluso ganar la próxima Copa del Mundo”, concluyó.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Fecha, hora y sede

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro por el título comenzará a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos, equivalentes a las 13:00 horas del centro de México.

El estadio cuenta con una capacidad superior a los 82 mil espectadores y será el escenario donde se coronará al campeón de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones. Antes de la final se jugarán las semifinales el 14 de julio en Dallas y el 15 de julio en Atlanta, mientras que el partido por el tercer lugar se celebrará el 18 de julio en Miami.

Calendario de las últimas rondas

Semifinal 1 (Partido 101) | 14 de julio | Dallas

14 de julio | Dallas Semifinal 2 (Partido 102) | 15 de julio | Atlanta

15 de julio | Atlanta Partido por el tercer lugar (Partido 103) | 18 de julio | Miami

18 de julio | Miami Final (Partido 104) | 19 de julio | Nueva York/Nueva Jersey | 13:00 horas (Centro de México)

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