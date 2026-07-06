¡Alerta en Portugal! Nuno Mendes sale lesionado durante el partido frente a España del Mundial 2026

La Portugal de Roberto Martínez tuvo que hacer un cambio obligado en el minuto 56 del partido frente a España debido a la nueva lesión de Nuno Mendes

Nuno Mendes sale lesionado del Portugal vs España | Reuters

Dramática y desoladora imagen la que dejó Nuno Mendes tras salir del terreno de juego durante el partido de este lunes 6 de julio entre Portugal y España por los octavos de final del Copa del Mundo 2026. El lateral portugués se había convertido en uno de los elementos más destacados de su equipo, incluso en medio de una actuación discreta del conjunto lusitano liderado por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una aparente lesión terminó por cambiar el rumbo de su noche en el Estadio Dallas y dejó un aire de preocupación tanto en la afición como en el cuerpo técnico.

La acción que encendió las alarmas ocurrió cuando el reloj marcaba el minuto 55. Sin contacto aparente con algún rival, Nuno Mendes se tendió sobre el césped tras resentirse físicamente. En un principio la situación parecía no revestir mayor gravedad, pero la preocupación aumentó de inmediato cuando los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atender al futbolista, confirmando que la molestia podía tratarse de un problema más serio de lo que se pensó inicialmente.

Tras una primera valoración realizada por los médicos de la selección portuguesa, el entrenador Roberto Martínez tomó la decisión de sustituir al defensor para evitar cualquier riesgo mayor. Con el boleto a los cuartos de final en juego, el estratega prefirió no exponer a uno de sus jugadores más importantes, consciente de que una recaída o un agravamiento de la lesión podría representar un golpe todavía más duro para las aspiraciones de Portugal en la justa mundialista.

El reemplazo llegó apenas un minuto después. Nélson Semedo ingresó al campo al 56′ para ocupar la banda izquierda, una zona que hasta ese momento había sido controlada con solvencia por Nuno Mendes. De hecho, la presencia del lateral había logrado neutralizar gran parte del peligro generado por Lamine Yamal, una de las máximas figuras de España, quien no había encontrado los espacios habituales mientras el defensor portugués permaneció sobre el terreno de juego.

Por ahora, la selección de Portugal no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado físico del jugador. La expectativa se mantiene alrededor de la evaluación médica que se le realizará en las próximas horas, la cual permitirá determinar el alcance real de la lesión. Se espera que la Federación Portuguesa de Fútbol publique un reporte médico una vez que concluyan los estudios correspondientes, para despejar las dudas sobre la disponibilidad de Nuno Mendes.

No es la primera vez que Nuno Mendes sufre de una lesión. A lo largo de los últimos años, el lateral portugués ha tenido que lidiar con diversos problemas físicos que han afectado su continuidad en las canchas. Durante la temporada 2025/26 padeció dos molestias en el muslo derecho, una que lo alejó 10 días de la actividad tras un duelo ante Liverpool FC y otra que le costó 13 días de baja después de enfrentar al FC Bayern Munich, además de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera 16 días en noviembre de 2025. En la campaña 2024/25 también acumuló ausencias por problemas recurrentes en el tobillo y el muslo. No obstante, el episodio más delicado de su historial reciente fue la cirugía de isquiotibiales a la que se sometió en 2023, una lesión que lo dejó inactivo durante 270 días. A ello se suma el recuerdo del Mundial de la FIFA de Qatar 2022, torneo en el que también vio limitada su participación debido a una lesión muscular sufrida durante la fase de grupos.

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