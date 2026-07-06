El mensaje de Checo Pérez tras la eliminación de México: “Hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros”

El piloto mexicano agradeció a la selección y a la afición tras el Mundial 2026, destacando la unidad del país durante el torneo

Checo Pérez agradeció a la selección mexicana | Reuters

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 puso fin a una de las campañas más importantes en la historia del combinado nacional. Tras la derrota por 3-2 ante Inglaterra en la Ciudad de México, el piloto Sergio Pérez, dedicó un emotivo mensaje para reconocer el papel del equipo y el ambiente que se vivió durante el torneo.

El piloto de Cadillac en la Fórmula 1 aseguró que, más allá del resultado deportivo, el Mundial dejó una lección sobre la capacidad de los mexicanos para unirse alrededor de un mismo objetivo. Checo destacó el orgullo que sintió al ver la imagen que proyectó el país como una de las sedes del torneo y el reconocimiento que recibió por parte de los aficionados extranjeros.

“Se que todos estamos muy tristes. Es un día muy triste para todos como país. pero quiero quedarme con lo positivo y quiero darle la gracias a esta selección que de verdad nos hicieron unirnos, a mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron, es un orgullo para mi como mexicano ver cómo otros países se expresan de México, de lo bien que la pasaron, de lo increíble que fue, y es es algo que me llena mucho”.

Checo le mando un mensaje a la @miseleccionmx ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/L1e9nYwgLT — Carolina 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@kroliizz) July 6, 2026

El tapatío también aprovechó para hacer un llamado a conservar el ambiente de unidad que, a su juicio, dejó el Mundial. En su mensaje señaló que durante las últimas semanas desaparecieron las diferencias políticas y sociales que suelen dividir a los mexicanos, por lo que pidió mantener ese espíritu después del torneo.

“Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos, creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos, sin chairos, sin fifis, sin nada de esas tonterías que solo nos separan. Eso es algo que les quiero agradecer. y espero que esto nos lo haya dejado esta selección y este Mundial”.

“Que se quede con nosotros por siempre. Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos. Hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros. Muchas gracias selección y estoy seguro que vendrán grandes momentos para todos”.

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