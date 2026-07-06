La Copa en tus Manos, en vivo: Post partido México vs Inglaterra, 5 de julio

La Copa en Tus Manos desglosa cada detalle del histórico enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con análisis táctico, jugadas clave y el impacto del factor altitud en el Estadio Ciudad de México

En La Copa en Tus Manos, el equipo de especialistas de Claro Sports ofrece un análisis completo del histórico partido de octavos de final entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio Ciudad de México. El duelo estuvo cargado de intensidad, emociones y momentos tácticos que definieron el rumbo de la selección mexicana en su búsqueda por avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Durante la emisión, se desmenuzaron las decisiones de Javier Aguirre respecto a la alineación del Tri, el rendimiento de figuras clave como Raúl Rangel, Gilberto Mora y Raúl Jiménez, y el desempeño del equipo inglés bajo la conducción de Thomas Tuchel. Además, se revisaron las jugadas más destacadas, la presión del Estadio Ciudad de México y cómo el factor de la altitud pudo influir en el desarrollo del partido.

El programa también ofreció un espacio para analizar la estrategia de Inglaterra, sus fortalezas y debilidades. Asimismo, se presentaron comentarios de jugadores, entrenadores y especialistas sobre los momentos claves que definieron el encuentro, incluyendo tiros de esquina, recuperaciones defensivas y la creación de oportunidades ofensivas. La cobertura incluyó la perspectiva desde la grada y la reacción de los aficionados que acompañaron al equipo mexicano en un escenario cargado de historia y pasión.

La Copa en Tus Manos también contextualizó este enfrentamiento dentro del marco del Mundial 2026, comparando la actuación del Tri con sus presentaciones anteriores en fases de eliminación directa y evaluando la proyección del equipo para los próximos retos en el torneo.

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