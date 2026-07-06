Así ha vivido Colombia las terceras fases del Mundial: un amargo recuerdo para el país

Este martes en Canadá, la Selección Colombia tiene una cita con la historia, meter por primera vez al equipo en la cuarta ronda de un Mundial.

Colombia vs Brasil en 2014/ Vizzor Image/ ChatGPT

La Selección Colombia tiene una cita con la historia. Este martes 7 de julio, el equipo comandado por Néstor Lorenzo se mide ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. Será la segunda ocasión en la que la ‘Tricolor’ jugará la tercera fase de una cita orbital, después de lo ocurrido en los cuartos de final ante Brasil en 2014, todos querrán que en esta oportunidad la situación sea distinta.

Pues bien, la única vez en la que el combinado patrio ha jugado esta instancia, ocurrió en Brasil 2014, cuando se enfrentó a los locales, de hecho ha sido la mejor participación de una Selección en la historia del certamen deportivo más importante del planeta.

De aquella noche en el Estádio Governador Plácido Castelo de Fortaleza, sobreviven para el juego ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026: David Ospina, James Rodríguez, Camilo Vargas, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y el técnico Néstor Lorenzo, quien en esa época era ayudante de José Néstor Pékerman.

4 de julio del 2014 | Brasil 2 – 1 Colombia

Así formó Brasil: Júlio César; Maicon Douglas, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo Vieira; Fernando Rosa, Paulinho, Hulk, Oscar, Neymar y Fred.

Así formó Colombia: David Ospina; Camilo Zúñiga, Cristián Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Fredy Guarín, James Rodríguez, Víctor Ibarbo; Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez.

Entrando en materia, la Selección Colombia fue uno de los equipos revelación de aquella edición el Mundial, de la mano con la Costa Rica de Jorge Luis Pinto, que también llegó hasta cuartos de final y se despidió con jugadores de la talla de Keylor Navas, quien meses después firmó contrato con el Real Madrid.

Dicho esto, Colombia arribaba a Fortaleza con ganas de seguir escribiendo historia, con un James Rodríguez que peleaba por el botín de oro de la competición, pero que buscaba principalmente seguir brillando en su primer Mundial, el mediocampista ya era persuadido por Real Madrid, algo que iba a suceder tiempo después de culminada su participación en el campeonato orbital.

A Colombia le pesó el no haber jugado estas instancias en las ediciones anteriores. Brasil pegó primero, tras un cobro de tiro de esquina, en el segundo palo apareció en solitario Thiago Silva, el defensor definió a su merced para derrotar a David Ospina y poner el 1-0 en el marcador. Así iba a culminar el primer tiempo.

¿Fue gol de Yepes?

Al 64′ se dio una de las grandes polémicas de la historia de los mundiales. En un cobro de tiro libre ejecutado por James Rodríguez y tras un borbollón en el área, el ‘capi’ Mario Alberto Yepes remató para el 1-1 en ese momento, sin embargo el línea y el central dictaminaron fuera de lugar del defensor. Toda Colombia lo reclamaba, una anotación que los metía en partido nuevamente.

Gol de Yepes Brasil 2014/ Captura de pantalla.

Con un arbitraje completamente cargado, el juez central Carlos Velasco le estaba perdonando faltas claras a los brasileros, algo de lo que se quejaron los colombianos durante toda la contienda. Sobre el 69 en una infracción polémica, el español le otorgó tiro libre a los locales, David Luiz remató, Ospina le regaló todo el palo de la mano izquierda y la ‘Canarinha’ lo ganaba 2-0.

Tras un penal claro en la cúspide del partido con falta de Júlio César sobre Carlos Bacca, James Rodríguez anotó su sexto gol en el campeonato, el que le dio finalmente el botín de oro de la competición. Sin embargo el tiempo no iba a alcanzar, Brasil clasificó a semifinales y Colombia se despidió, en medio de las lágrimas del ’10’ colombiano, mientras todos los jugadores de Brasil lo abrazaban.

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