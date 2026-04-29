El emotivo mensaje de Alexis Vega a Marcel Ruiz tras quedarse fuera del Mundial: “Diste una lección de vida”

El capitán del equipo escarlata escribe una historia en las redes sociales, mostrando su admiración y apoyo a Marcel por intentar ir a la Copa del Mundo pese a sufrir una ruptura de ligamentos de la rodilla

Alexis Vega manda mensaje a Marcel Ruiz tras quedar fuera del Mundial | Imago7

El Toluca solo tuvo dos jugadores en la lista de futbolistas de la Liga MX que Javier Aguirre llamó para el Mundial. Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron los llamados para representar a la selección mexicana, dejando al margen a Marcel Ruiz y Everardo López.

Quedarse sin Mundial es un golpe fuerte, por lo que el capitán de los Diablos, Alexis Vega, mandó un emotivo mensaje a sus compañeros en una historia de Instagram, sobre todo con Marcel Ruiz, quien intentó llegar a la Copa del Mundo pese a romperse el ligamento cruzado.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado. Diste una lección de vida e inspiración a muchas personas! Te quiero, hermano; siempre contigo”, fue el mensaje de Vega a Marcel.

Ruiz sufrió la lesión el 13 de marzo, en el duelo de la Concachampions entre el Toluca y el San Diego FC. Optó por aplazar la operación buscando estar en la lista mundialista. El 15 de abril volvió a jugar en los cuartos del torneo continental ante el LA Galaxy. En Liga MX vio acción ante el América y fue titular en la jornada 16 ante Mazatlán, en duelo en el que salió expulsado, costándole el último partido del torneo regular.

Desde que Javier Aguirre tomó las riendas de la selección mexicana, Marcel Ruiz había disputado 16 partidos, 14 como titular, incluyendo los primeros tres del 2026 previo a la lesión. Tenía opciones de estar en el XI habitual del tricolor, pero la ruptura del ligamento cruzado cambió todo.

El mensaje de Alexis Vega a Marcel Ruiz | Imago7 / Instagram alexisvega.9

El mensaje de Alexis Vega a Everardo López

El otro jugador del Toluca que se baja del Mundial es Everardo López. El defensa de 21 años debutó con la selección en enero del 2026 ante Bolivia y sonaba como opción en la central del tricolor, pero no fue suficiente para ir a su primera Copa del Mundo.

Vega se rindió a la calidad de su compañero y cree que tendrá más oportunidades de ser parte de la lista mundialista: “Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo, que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal”, escribió el 9 del Toluca.