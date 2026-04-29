Las mayores suspensiones en la historia del fútbol: Andrada, Comizzo, Pepe, Luis Suárez, Maradona, Cantona, Zermatten…

El portero argentino del Zaragoza se perderá 13 partidos por las agresiones durante el partido ante el Huesca

Las más grandes suspensiones en el fútbol | Imago7

Esteban Andrada fue suspendido 13 partidos por la agresión que cometió en el duelo entre el Zaragoza y el Huesca. El exportero de Rayados fue expulsado, tras lo cual se fue contra Jorge Pulido para propinarle un puñetazo por la espalda.

Al arquero argentino le cayeron 12 partidos por la agresión y uno más por la roja; 13 juegos en total, con lo que entra a la lista de mayores suspensiones de la historia del fútbol. Existen casos de amaño de partidos o doping que incluyeron suspensiones de larga duración (Enoch West fue suspendido 30 años por amaño de partidos en 1915), pero nos enfocamos en los casos de agresiones en el terreno de juego.

La patada de Andoni Goikoetxea a Maradona en 1983

El jugador del Athletic, conocido como ‘El carnicero de Bilbao’, dejó varios meses fuera de las canchas a Diego al ocasionarle una ruptura de ligamentos del tobillo. A Goikoetxea le suspendieron 18 partidos inicialmente, aunque se redujo a siete tras la apelación.

La patada de Comizzo a Hermosillo le cuesta 8 partidos

En la Liga MX, la final del Invierno 97 entre León y Cruz Azul se definió con un gol de oro de penalti luego de una falta cometida por el guardameta Ángel David Comizzo, quien pisó el rostro de Carlos Hermosillo en el área, pese a que ya no había peligro sobre la meta esmeralda. El portero argentino no fue expulsado, pero no pudo evitar el gol del campeonato del equipo celeste. A pesar de no ver la tarjeta roja, Comizzo fue suspendido por la Comisión Disciplinaria las primeras ocho jornadas del Verano 98.

El día que Pepe perdió la cabeza ante el Getafe

En abril del 2009, el defensa portugués dejó una mancha imborrable en su carrera durante el duelo entre el Real Madrid y el Getafe. Cometió una falta sobre Casquero, tras lo cual pateó en repetidas ocasiones al rival que estaba en el piso. Luego agredió a Albín, por lo que LaLiga de España le suspendió 10 partidos.

Las mordidas de Luis Suárez: 10 juegos la primera, cuatro meses la segunda

El delantero uruguayo tuvo dos mordidas entre 2013 y 2014. Primero, en la Premier League de Inglaterra del 2013, fue sancionado con 10 partidos por morder a Branislav Ivanovic del Chelsea, lo que le costó el último mes de la temporada 12/13 y los primeros seis partidos de la 13/14.

En la Copa del Mundo de Brasil 2014, en el Italia vs Uruguay, Suárez atacó de nuevo al morder el hombro de Chiellini. Estuvo inhabilitado cuatro meses de toda competición, por lo que se aplazó su debut con el Barcelona hasta noviembre del 2014.

Suárez fue sancionado 4 meses por morder a Chiellini | Imago7

Enrique Triverio y Pablo Aguilar, fuera un año previo a la intervención del TAS

Durante los octavos de la Copa MX del 2017, Enrique Triverio fue expulsado y el jugador del Toluca respondió empujando al árbitro Miguel Ángel Flores. En esa misma instancia, Pablo Aguilar también encaró al silbante y parecía darle un cabezazo.

La Liga MX sancionó 8 juegos a Triverio y 10 a Aguilar, pero la Asociación Mexicana de Árbitros amenazó con no dirigir la siguiente jornada como represalia. Se terminó cancelando la fecha de la Liga MX, tras la cual se incrementó la sanción a un año para cada futbolista. Hubo apelación en el TAS y la sanción se revirtió a la duración original, de 8 y 10 partidos.

Pablo Aguilar, expulsado en la Copa MX del 2017 | Imago7

Nahuel Guzmán, 11 partidos fuera por usar un láser contra Andrada

El portero del Zaragoza aparece como víctima de lo acontecido en el Clásico Regio de abril del 2024. Nahuel Guzmán, fuera por lesión, decidió meter un láser al estadio y apuntar desde el palco al arquero de Rayados. Tras la investigación, le cayeron 11 partidos de sanción al guardameta de Tigres.

El árbitro suspendido por agredir a un jugador

En la Liga MX se dio una agresión en el sentido contrario al habitual: un silbante que patea a un jugador. En el América vs León del Clausura 2023, tras un gol de las Águilas, jugadores de la Fiera rodearon al silbante Fernando Hernández, quien terminó pateando la ingle de Lucas Romero. Tras una investigación, la Liga MX sancionó 12 partidos al árbitro.

Carlos Hermosillo, 13 partidos fuera por la campal del Clásico de 1986

Una década antes de la patada de Comizzo, Hermosillo jugó el rol de agresor en un Clásico Nacional de agosto de 1986 que terminó con la mayor batalla en la historia del América-Chivas. Todo inició cuando Fernando Quirarte fue expulsado por pisar a Eduardo Bacas. Tras ello apareció Hermosillo para encarar al ‘Sheriff’ y le da un puntapié que derriba al jugador del Rebaño.

El árbitro Antonio R. Márquez, en lo que sería el último partido de su carrera, expulsó al delantero del América, quien camino al vestidor dio un puntapié al rostro de Quirarte. Ahí explotó todo. Hermosillo regresó del vestidor a tirar puñetazos. El colegiado decidió expulsar a todos y se suspendió el partido. Tras la investigación posterior, Hermosillo fue sancionado 13 partidos, uno por la roja y 12 adicionales.

Joaquín Cortizo, sancionado 24 partidos en España

En la Liga española en 1964, Cortizo, del Zaragoza, fracturó a Enrique Collar del Atlético de Madrid. Le sancionaron con 24 encuentros, un récord para el fútbol español.

Vinnie Jones se pierde 6 meses por un video que promueve la violencia

El futbolista inglés fue sancionado medio año porque en 1992 apareció en un video en el que ‘presumía’ todas las duras entradas que había cometido en su carrera. La FA le sancionó al considerar que glorificaba la violencia.

Eric Cantona, 9 meses fuera por patear a un aficionado

El francés pasó a la infamia por la bronca que protagonizó en un Manchester United vs Crystal Palace en Selhurst Park en 1995. Fue expulsado por golpear en el pecho a Richard Shaw y camino al vestidor, tiró una ‘patada de kung fu’ a un aficionado. El episodio le apartó 9 meses de las canchas y estuvo cerca de ir a prisión dos semanas, pero terminó cumpliendo 120 horas de servicio comunitario.

Maradona, 3 meses fuera por la campal de la Copa del Rey de 1984

El segundo episodio de la 83/84 entre Athletic y Barcelona trajo otra sanción histórica. Tras la patada de Goikoetxea a Maradona, se vieron las caras meses después, en la final de la Copa del Rey de 1984, en lo que terminó siendo el último partido de Diego Armando Maradona con el Barça, ya que le suspendieron tres meses por la campal protagonizada junto a Goikoetxea, De Andrés, Sarabia, Clos y Migueli. El 10 no cumplió esta suspensión, ya que se fue en el verano al Napoli.

Throwback to the 1984 Copa Del Rey final, Barcelona vs. Athletic Bilbao and a certain Diego Maradona dishing out multiple wallops. pic.twitter.com/OeEO0PyxRm — Ball Street (@BallStreet) April 10, 2018

Zermatten, un año fuera por agredir a Ramos Rizo

El futbolista argentino militaba en los Pumas de la UNAM en el Invierno 98. El 30 de agosto, ante las Chivas, encaró a Felipe Ramos Rizo tras ser expulsado. El silbante aseguró que el argentino le propinó un cabezazo, por lo que le inhabilitaron un año.

Por una particularidad del calendario, Zermatten disputó un partido más, ante Necaxa, tras la cual llegó la sanción de un año. Siguió en Pumas y volvió a las canchas en septiembre de 1999. Disputó dos torneos cortos más con los universitarios antes de volver al fútbol argentino.

Billy Cook, un año fuera por alineación indebida

Cook jugaba para el Oldham en la temporada 1914/15. En plena lucha por el título, se enfrentaron al Middlesbrough y perdían 4-1. Jugadores del Oldham reclamaban decisiones arbitrales y terminaron expulsando a Cook. El jugador se negó a abandonar el campo y el árbitro abandonó el terreno de juego, la primera ocasión que esto sucedía en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para el siguiente partido, Cook estaba sancionado, pero el equipo le puso de titular. Alineación indebida. La English Football League explotó y aplicó una sanción de 12 meses para Cook.

Juanito y sus suspensiones de varios años

El jugador del Real Madrid recibió dos sanciones históricas en su carrera. La primera, en 1978 ante el Grasshoppers, agredió al árbitro y al asistente, lo que le costó dos años de sanción en competiciones UEFA, aunque se redujo a 14 meses.

La segunda fue todavía mayor. En 1987, en las semifinales de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Bayern Munich, Lothar Matthaus estaba en el suelo tras una falta. Juanito le dio un pisotón en la espalda pese a que el árbitro le estaba intentando detener, y luego le dio un puntapié al rostro. La UEFA le echó cinco años y así terminó su carrera con el equipo blanco.

Juanito's attack on Matthaus during a Bayern Munich-Real Madrid match in the 1987 European Cup semi-finals.



Sanchis also stepped on Matthaus's knee, while the German was already on the ground, in the infamous attack by Juanito. pic.twitter.com/jkhGjuqYO0 — RealMadridExposed (@RMadridExposed) April 20, 2026

La sanción de por vida de Roberto Rojas por fingir el impacto de una bengala

En las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Italia 1990, Chile perdía 1-0 con Brasil en un partido que necesitaban ganar y se dio una escena surrealista. Los aficionados brasileños lanzaron una bengala que cayó cerca del arco visitante y el portero Roberto Rojas fue al piso, fingiendo que había sido impactado. Se veía sangre, pero tras la investigación se mostró que el portero se cortó usando una navaja que había escondido en su guante.

La FIFA sancionó de por vida a Rojas, el entrenador Orlando Aravena y al doctor Daniel Rodríguez, además de que Chile se quedó fuera de las eliminatorias para el Mundial de 1994.

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