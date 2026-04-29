Neymar sueña con el Mundial 2026 y sorprende con su final soñada

El delantero del Santos habló sobre su posible convocatoria y el escenario que imagina para la Copa del Mundo

Neymar quiere ir al Mundial 2026 con Brasil | Reuters

Neymar volvió a referirse a su objetivo de disputar el Mundial 2026 y reconoció la ilusión de reencontrarse con Lionel Messi en una final entre Brasil y Argentina. El atacante del Santos habló ante los medios de comunicación tras la visita de su equipo al San Lorenzo en la Copa Sudamericana y confirmó que mantiene la intención de estar en la próxima Copa del Mundo.

El futbolista brasileño, de 34 años, señaló que su prioridad es formar parte de la convocatoria definitiva de la selección que dirige Carlo Ancelotti, quien deberá definir la lista para el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.

“Claro que sí, claro (que pienso en el Mundial). Es algo que todo jugador brasileño piensa estar ahí y ojalá yo pueda estar”, expresó Neymar en declaraciones tras el encuentro en el que su club empató 1-1 en la tercera fecha, dejando claro que sigue en la pelea por un lugar en el plantel.

Además de hablar sobre su posible presencia en la Copa del Mundo, el delantero se refirió al escenario que le gustaría vivir en el torneo, con el ‘pretexto’ de reencontrarse con Lionel Messi: “Una final entre Argentina y Brasil sería espectacular”, comentó entre risas.

Neymar no ha sido parte de las convocatorias recientes de Brasil debido a temas físicos, situación que será determinante en la decisión final del cuerpo técnico. Su último partido con la selección se remonta a octubre de 2023 (derrota de 2-0 ante Uruguay), encuentro en el que sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de actividad por varios meses.

“Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente“, dijo Ancelotti en marzo pasado al ser cuestionado sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria. “Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico, que sigue sus partidos y seguirá sus próximos encuentros”, añadió el técnico.

Brasil formará parte del Grupo C en la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en la fase inicial. El debut del conjunto sudamericano está programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

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