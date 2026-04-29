Osmar Olvera y Gaby Agúndez enfrentarán a la élite mundial en la Súper Final de clavados en Beijing

La selección mexicana de clavados buscará subirse al podio en la competencia que va desde el jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo

Osmar Olvera lidera a México en la Súper Final de Clavados | Imago 7

La élite internacional de los clavados se dará cita en Beijing con motivo de la Súper Final de las Copas del Mundo, certamen en el que México competirá del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo con una delegación integrada por 11 atletas que participarán en nueve pruebas. El equipo nacional estará encabezado por los medallistas olímpicos Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes buscarán destacar en uno de los eventos más exigentes del calendario.

Para esta edición, el formato de competencia en las pruebas individuales presentará modificaciones importantes, ya que se implementará un sistema de enfrentamientos directos entre los clavadistas. Este esquema permitirá avanzar ronda a ronda hasta definir a los finalistas, lo que añade un componente estratégico y de mayor presión en cada ejecución.

Las actividades comenzarán el jueves por la noche con la participación de los subcampeones olímpicos de Paris 2024, Juan Celaya y Osmar Olvera, quienes llegan motivados tras haber obtenido la medalla de plata en la reciente Copa del Mundo celebrada en Canadá. En esa misma jornada también verán acción las jóvenes Mía y Lía Cueva en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, dupla que viene de conquistar la medalla de bronce en el mismo serial.

Cabe recordar que esta temporada del circuito internacional únicamente tuvo una parada en Canadá, donde la selección mexicana logró un total de cuatro medallas y se midió ante potencias tradicionales de la disciplina como China, Alemania, Australia y Gran Bretaña. La segunda fecha, que estaba programada para realizarse en Zapopan, Jalisco, no se llevó a cabo, por lo que han transcurrido cerca de dos meses desde la última competencia oficial.

En la edición anterior de la Súper Final, México logró clasificar a ocho representantes, quienes consiguieron dos medallas de bronce. Para este 2026, la delegación creció con la incorporación de tres clavadistas más: Suri Cueva, Fernanda García y Aranza Vázquez, quienes buscarán aportar al desempeño colectivo del equipo.

El certamen también contará con presencia latinoamericana, ya que Colombia estará representada por Luis Uribe, medallista de bronce en trampolín de tres metros individual, así como por Daniela Zapata, quien competirá en la misma prueba.

La Súper Final de Beijing marcará el último evento del año en el que se enfrentarán las principales potencias de los clavados a nivel mundial. Tras esta competencia, los atletas volverán a coincidir hasta febrero de 2027, cuando se reanude el serial de Copas del Mundo.

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