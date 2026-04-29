FIFA aumenta los premios para el Mundial 2026: repartirá cerca de 900 millones de dólares

El organismo confirmó un incremento del 15% en la distribución económica para las 48 selecciones participantes

FIFA aumenta premios para el Mundial 2026 | Reuters

La FIFA confirmó un incremento en la distribución económica para la Copa Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio se dio durante la reunión del Consejo del organismo en Vancouver, una de las ciudades sede del certamen.

De acuerdo con la información oficial, el monto total destinado a las 48 selecciones participantes alcanzará los 871 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% respecto a las cifras previamente establecidas.

El organismo detalló que este ajuste responde al desempeño comercial del torneo, considerado el evento principal del calendario internacional. La distribución contempla diversos rubros que impactarán directamente a las asociaciones miembro.

“La FIFA se enorgullece de estar en su posición financiera más sólida hasta la fecha, lo que nos permite ayudar a todas nuestras federaciones miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Uno de los cambios se encuentra en los fondos de preparación, que pasarán de 1.5 a 2.5 millones de dólares por selección. Este recurso está destinado a cubrir gastos previos a la competencia, como concentraciones y logística.

En cuanto al monto por clasificación, también se registró un incremento, al pasar de 9 a 10 millones de dólares para los equipos que participen en la Copa del Mundo. Esta cifra forma parte de la base económica que cada federación recibirá por su presencia en el torneo.

Además, la FIFA incluyó contribuciones adicionales superiores a los 16 millones de dólares, destinadas a cubrir costos de delegaciones y asignaciones relacionadas con boletos para los equipos participantes.

El resto de los ingresos generados por la competencia continuará siendo redistribuido en el desarrollo del fútbol a nivel global, beneficiando a las 211 federaciones miembro que integran el organismo.

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