Tala Rangel respalda la decisión de priorizar a la selección mexicana: “Está por encima de cualquier club”

El portero de Chivas dejó atrás la polémica afirmando que esta decisión se tomó desde el inicio del torneo, por lo que la prioridad en este 2026 es el Mundial

Con todo para el Mundial 2026, esta es la postura del Tala Rangel | Imago7

La convocatoria de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 comienza a sacudir la recta final del Clausura 2026, especialmente en equipos como Chivas, que perderá a varias de sus piezas clave en plena Liguilla, uno de los elegidos por Javier Aguirre es Raúl ‘Tala’ Rangel, portero del Rebaño Sagrado, quien no evitó el tema y dejó una postura firme que ha generado debate al interior del fútbol mexicano.

A pocos días de reportar con el Tricolor, el guardameta rojiblanco dejó una declaración que encendió el debate entre aficionados y analistas, al poner por encima de cualquier institución el proyecto de la selección mexicana. Sus palabras llegan en un momento crítico, justo cuando los clubes comienzan a disputar la fase final del Clausura 2026.

“Es una decisión que se tomó desde el inicio de torneo, ya se pensaba que iba a ser algo difícil para los clubes que entraban a Liguilla, sin embargo, al final de cuentas es por el bien de la selección, que está por encima de cualquier club”, afirmó Rangel para Duro de Marcar, en una postura que refleja la línea institucional que se acordó meses atrás entre los dueños del fútbol mexicano.

El ‘Tala’ forma parte de los cinco jugadores de Chivas que fueron convocados para iniciar concentración el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Esto significa que no estará disponible para Gabriel Milito a partir del duelo de ida de los cuartos de final ante Tigres, una baja sensible considerando su rol como titular durante el torneo.

La decisión de adelantar la concentración del Tricolor impacta directamente en la planificación deportiva de varios equipos, aunque el Guadalajara es el más afectado al ceder a elementos como Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González. Todos ellos fueron piezas importantes en la clasificación del equipo a la Liguilla.

Es por eso que las declaraciones de Rangel se insertan en un debate recurrente en el fútbol mexicano: la relación entre los intereses de los clubes y las necesidades de la selección nacional. Mientras algunos sectores consideran que estas decisiones debilitan la competencia local, otros respaldan la idea de fortalecer al equipo que representará al país en la Copa del Mundo.

Más allá de la controversia, el arquero rojiblanco ha mantenido una postura alineada con el proyecto de Javier Aguirre, priorizando su participación con el Tricolor en una etapa clave del proceso rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de este 2026.

La ausencia de Rangel y otros seleccionados obligará a Chivas a reconfigurar su esquema en la fase más importante del torneo, en un escenario donde el margen de error es mínimo. Sin embargo, para el guardameta, la decisión es clara: la selección mexicana está por encima de cualquier club, incluso en momentos decisivos como la Liguilla.

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