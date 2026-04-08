Isaac del Toro: revelan detalles de su lesión, ¿es grave? Esto dijo el UAE Team Emirates

El ciclista mexicano sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho y varias raspaduras, por lo que se someterá a más exámenes

El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, tras la caída que lo obligó a abandonar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, así lo confirmó el UAE Team Emirates. La lesión representa un golpe importante para el corredor, quien se someterá a más exámenes médicos y, por ahora, sus próximas participaciones en el calendario europeo estarían en duda.

El parte médico fue dado a conocer por el director médico del equipo, el doctor Adrian Rotunno, quien explicó la situación del mexicano: “Desafortunadamente, Isaac del Toro sufrió una caída en la etapa 3 de Itzulia Basque Country y se vio obligado a retirarse. Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias raspaduras relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”.

La caída ocurrió a 88 kilómetros de la meta, en un tramo sin transmisión televisiva, lo que impidió observar el momento exacto del incidente. Sin embargo, imágenes posteriores mostraron a Del Toro cojeando de la pierna derecha, intentando continuar antes de bajarse definitivamente de la bicicleta.

El abandono del mexicano se dio en un contexto complicado, ya que no había tenido el inicio esperado en la competencia, luego de ceder tiempo en las primeras etapas. A pesar de ello, se mantenía cerca de la pelea por el podio, lo que hacía viable una reacción en los siguientes días.

La tercera etapa representaba una oportunidad para recomponer su posición en la clasificación general. Sin embargo, la caída terminó por cortar cualquier posibilidad de remontada en la Itzulia. Ahora, la atención se centra en el impacto que tendrá esta lesión en su calendario inmediato. Isaac del Toro está contemplado para la Amstel Gold Race del 19, La Flecha Valona el 22 y en la Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril.

A pesar de la dura baja del mexicano, su equipo, el UAE Team Emirates, seguirá en la búsqueda del título en la Vuelta al País Vasco, las etapas 4, 5 y 6 las podrás seguir en vivo a través del a multiplataforma de Claro Sports.

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