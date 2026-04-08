Posibles alineaciones de Macará vs América por la Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘Escarlata’ viaja a Ecuador para debutar en la fase de grupos del certamen continental este 2026.

Posibles formaciones de Macará vs América de Cali.

Llegó el momento para que América de Cali inicie su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto ‘Escarlata’ visitará este jueves 9 de abril a Macará en Ecuador y espera regresar a Colombia con tres o un punto en el bolsillo para cumplir con uno de los principales objetivos de este semestre: ser protagonista en este certamen continental.

Posible alineación de Macará para el juego de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Macará: Rodrigo Gabriel Rodríguez, Juan Espinoza Arizaga, Luis Ayala, José Marrufo, Santiago Etchebarne, Matías Miranda, Martín Tello, José Luis Cazares, Mateo Viera, Federico Paz, Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.

Posible alineación de América de Cali para el juego de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía, Darwin Machis; Yeison Guzmán y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Macará vs América por la Copa Sudamericana 2026?

El duelo entre el conjunto de Ecuador y el colombiano, que se disputará a partir de las 19:00 horas (de Colombia) se podrá ver a través de Directv Sports, sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto y todas las emociones en Claro Sports.

Últimos partidos del América de Cali

05.04.2026 | Cúcuta 2-0 América | Fecha 16.

02.04.2026 | América 2-0 Bucaramanga | Fecha 15.

30.03.2026 | DIM 2-1 América | Fecha 14.

25.03.2026 | América 0-0 Llaneros | Fecha 13.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América | Fecha 12.

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