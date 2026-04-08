Feroz crítica a Alajuelense de un ex jugador del club: “Les pagan mucho…”

Luego del empate contra el último saltaron las críticas.

Alajuelense pasa un momento duro. (Facebook Alajuelense)

El equipo de Alajuelense está atravesando un extraño e inesperado presente. A cuatro jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica, entró en un declive que preocupa y que genera en el mundillo ‘manudo’ una serie de comentarios que vienen resonando, y que surgen como resultado de lo que ha venido mostrando el equipo en el campo.

Si bien no todo está perdido y la cosa está a tiempo para ser mejorada, el equipo viene de ser vencido frente a Herediano y de igualar en la última jornada ante Guadalupe, equipo este último que marcha en el último lugar de la tabla de posiciones. Los últimos dos resultados hicieron que, a falta de 12 unidades, el equipo esté en quinto lugar con 19 puntos, a dos del último que estaría clasificando: Puntarenas.

En este sentido, más allá de que aún reste mucho torneo por delante, la realidad es que Alajuelense no depende de sí mismo. El equipo debe ganar todo lo que viene por delante y esperar a que los de que están por encima pierdan puntos. Si bien se espera que el equipo pueda lograr meterse entre los mejores cuatro, el escenario no es el mejor.

En este marco fue que las palabras de Carlos Castro, cuatro veces campeón del fútbol grande Costa Rica con Alajuelense durante la década del 2000, se manifestó en el programa “Ganar o morir”: “A los jugadores de Alajuelense les pagan un buen salario, se están jugando la clasificación. Están a un paso de ser campeones, o a un paso de hacer un papelón. Es mucha falta de respeto para la afición. Les pagan demasiado bien para no rendir en la cancha”.

Castro estalló en críticas ante el empate contra el último de la tabla: Con todo respeto se lo digo a los jugadores: no puedes presentarte de esa manera ante el equipo que ocupa la última posición. Es no aprovechar las oportunidades“. Si bien el equipo sumó una unidad, fue más una derrota que otra cosa y de ahí la fuerte crítica del ex jugador.

El escenario es difícil. El mal clima se apodera del presente del equipo y para colmo deben ir a jugar como visitante en la jornada entrante contra el Sporting San José, rival directo en la pugna por el cuarto lugar de la tabla, que está a tan solo un punto y que jugará una suerte de final ante su afición, cuando reciba al golpeado equipo ‘manudo’.

Además, viendo el calendario, la cosa no será nada fácil y es por eso que deberán recuperarse lo antes posible ya que, tras visitar a San José, recibirán en un otro duelazo al Saprissa, y luego visitarán a Puntarenas… todos equipos que están por encima.

Calendario de Alajuelense

11 de abril: Sporting San José vs Alajuelense

19 de abril: Alajuelense vs Saprissa

23 de abril: Puntarenas vs Alajuelense

26 de abril: Liberia vs Alajuelense

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