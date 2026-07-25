Juan Fernando Quintero, en la órbita de Mineiro: la verdad sobre su relación con Eduardo Coudet

El futuro de Juan Fernando Quintero es incierto. El colombiano confirmó que no habla con Eduardo Coudet y su nombre aparece entre las opciones de Atlético Mineiro para este mercado.



Juanfer Quintero podría ir a Mineiro | Getty Images vía AFP.

El futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a ser tema de conversación en el mercado de fichajes. En medio de los rumores que rodean su continuidad en River Plate, el nombre del volante colombiano comenzó a sonar con fuerza en Brasil, donde Atlético Mineiro estaría analizando su incorporación para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada. Aunque por ahora no existe una negociación oficial, el contexto que vive el mediocampista mantiene abiertas las especulaciones sobre una posible salida.

Atlético Mineiro sigue de cerca la situación de Juanfer Quintero

En las últimas horas, diferentes medios brasileños informaron que Atlético Mineiro estudia alternativas para potenciar su zona de creación y que Juan Fernando Quintero encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico. El club considera varias opciones para el mercado y el colombiano aparece entre los nombres evaluados, aunque hasta el momento no hay una oferta formal ni un pronunciamiento oficial por parte de la institución o del entorno del jugador.

Mientras tanto, Quintero permanece con permiso para reincorporarse a los entrenamientos de River Plate a finales de este mes. Durante este periodo, el futbolista continúa su preparación física en Estados Unidos bajo la supervisión de un entrenador personalizado, con el objetivo de mantenerse en óptimas condiciones mientras se define su situación deportiva.

Quintero confirmó que no habla con Eduardo Coudet

Uno de los aspectos que más ha alimentado los rumores sobre una posible salida de River es la relación entre Juanfer Quintero y el entrenador Eduardo Coudet. El propio mediocampista de la Selección Colombia reconoció que no mantiene comunicación con el técnico desde antes de disputar la Copa Mundial de 2026, una situación que ha generado múltiples interpretaciones sobre su continuidad en el equipo.

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial se había hablado con el presidente otra cosa. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Yo tenía desde antes del Mundial el viaje”, aseguró Quintero, dejando en evidencia el distanciamiento con el estratega argentino y alimentando las versiones que apuntan a una posible salida durante este mercado de transferencias.

Por ahora, el panorama sigue sin definirse. Aunque Atlético Mineiro aparece como uno de los equipos interesados y la relación entre Quintero y Coudet parece atravesar un momento complejo, todavía no existe una decisión oficial sobre el futuro del colombiano. En las próximas semanas, cuando el volante se reincorpore a River Plate, podría comenzar a esclarecerse si continuará en la institución o si emprenderá un nuevo desafío en el fútbol brasileño.

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