Checo Pérez admite falta de ritmo en el GP de Hungría y evalúa salir desde pits

El piloto mexicano explicó que una falla en la caja de cambios y la falta de preparación afectaron su clasificación en el Hungaroring

Checo Pérez enfrenta algunos problemas en Hungría. | Reuters

Sergio Pérez enfrentará el Gran Premio de Hungría 2026 desde la última fila después de una jornada marcada por fallas mecánicas y falta de tiempo en pista. El piloto mexicano terminó en el puesto 22 de la clasificación, resultado que lo obliga a preparar una remontada en un circuito donde los rebases suelen requerir una diferencia clara de ritmo o una estrategia distinta.

La actividad del sábado comenzó con problemas para Cadillac. Pérez tuvo que abandonar la tercera práctica libre por una falla en su monoplaza, situación que le impidió completar la preparación habitual para la sesión de clasificación. El equipo también detectó inconvenientes relacionados con la ventilación de los frenos y tuvo que cambiar la caja de cambios.

Checo explicó que llegó a la clasificación sin una referencia suficiente sobre el comportamiento de los neumáticos blandos a una vuelta. El mexicano señaló que el trabajo previo se realizó con prisa y que el auto perdió estabilidad, sobre todo en las zonas de mayor velocidad del Hungaroring.

“Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo”, declaró Pérez después de quedar fuera en la primera ronda de la clasificación.

El piloto de Cadillac incluso aceptó la posibilidad de comenzar desde el carril de pits en caso de que el equipo necesite modificar la configuración del monoplaza. Esa decisión le permitiría a la escudería trabajar fuera de las condiciones de parque cerrado, aunque implicaría perder su posición original en la parrilla.

Pérez considera que disputar las 70 vueltas con un auto fuera de balance podría limitar cualquier intento de recuperación. Por ese motivo, aseguró que aceptaría una salida desde pits si los ingenieros encuentran una solución que le permita contar con un coche más estable para la carrera.

“Con suerte podremos encontrar el problema más tarde hoy y, si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado”, añadió.

Checo Pérez reconoce el paso adelante de Aston Martin

Además de analizar los problemas de Cadillac, Checo destacó el rendimiento que Aston Martin mostró con su paquete de actualizaciones. Fernando Alonso avanzó a la Q2 y obtuvo el puesto 16, mientras que Lance Stroll terminó en la posición 20. Para el equipo británico, fue la primera aparición de la temporada en la segunda fase de una clasificación.

“Siempre supimos que cuando traen una actualización iban a ser muy rápidos, y lo han demostrado”, expresó el mexicano. Pérez añadió que Cadillac necesita recuperar continuidad y aprovechar mejor cada fin de semana, ya que las fallas recientes han reducido sus opciones de competir contra los equipos de la zona media.

Aston Martin introdujo en Hungría cambios en el alerón delantero, el piso, la carrocería, la suspensión trasera y los conductos de freno. La escudería reportó un aumento en la carga aerodinámica y un comportamiento más predecible del AMR26, aunque reconoció que todavía debe desbloquear parte del potencial del paquete.

Para Checo, la prioridad antes de la carrera será identificar el origen de la inestabilidad y definir si Cadillac mantiene la configuración de clasificación o realiza ajustes desde el pit lane. El resultado dependerá de la confiabilidad del monoplaza, la gestión de los neumáticos y la capacidad del equipo para recuperar posiciones en una pista de curvas consecutivas y pocas zonas de adelantamiento.

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