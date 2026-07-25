Posibles alineaciones del Once Caldas vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de todos los datos previos al juego entre Once Caldas y Cúcuta en el Estadio Palogrande de Manizales.

Once Caldas vs Cúcuta, previa | Claro Sports

Inician las acciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y el Once Caldas de Manizales hace su estreno ante su gente. El Estadio Palogrande vibrará con el duelo entre el ‘blanco blanco’ y el Cúcuta Deportivo. Dos equipos que vivieron realidades muy diferentes en el primer semestre, pero que buscarán dar el golpe en esta segunda parte del año.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jeider Riquett, Juan Castaño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Jaime Alvarado, Andrés Felipe Roa; Jefry Zapata, Andrés Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonia, Diego Calcaterra, Sebastián Rodríguez, Brayan Montaño; Leider Berdugo, Víctor Mejía, Kevin Londoño, Lucas Ríos; Jaime Peralta y Jhonatan Agudelo. DT: Richard Páez.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El escenario para este duelo de la primera jornada del campeonato se llevará a cabo en el Estadio Palogrande de Manizales este domingo, 26 de julio, a las 8:15 p.m. La única forma de acceder a la transmisión será por canal Win Sports TV. También existe la posibilidad de verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

13.05.2026 | Junior 2-2 Once Caldas.

10.05.2026 | Once Caldas 0-1 Junior.

01.05.2026 | Once Caldas 1-0 Atlético Nacional.

26.04.2026 | Águilas Doradas 2-2 Once Caldas.

20.04.2026 | Once Caldas 2-1 Internacional de Bogotá.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

02.06.2026 | DIM 2-1 Cúcuta.

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza.

16.05.2026 | Cúcuta 0-0 Leones.

09.05.2026 | Orsomarso 1-1 Cúcuta.

02.05.2026 | Jaguares 2-0 Cúcuta.

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