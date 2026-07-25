Aurora vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Guastatoya por el Torneo Clausura de Guatemala.

Aurora Guastatoya, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Aurora FC y Guastatoya se medirán este sábado 25 de julio en el inicio de una nueva campaña, con la intención de comenzar con el pie derecho después de un Clausura 2026 en el que ambos equipos no alcanzaron sus mejores resultados.

Aurora llega a este compromiso con el objetivo de recuperar la versión que mostró en el Apertura 2025, torneo en el que consiguió avanzar hasta las semifinales. El equipo dirigido por Saúl Phillip buscará mejorar la imagen del campeonato anterior, cuando terminó en la undécima posición. Los militares ya tuvieron actividad oficial en el semestre al disputar la Supercopa de Guatemala, donde llegaron hasta la final y perdieron el título ante Antigua GFC en la definición por penales.

Del otro lado estará Guastatoya, que afronta el nuevo torneo con la intención de mantener la estabilidad conseguida en el cierre del Clausura 2026. El conjunto dirigido por Martín García logró alejarse de la zona complicada y aseguró su permanencia en la Liga Nacional, además de clasificar a los cuartos de final, donde fue eliminado por Municipal. Ahora, los Pecho Amarillo buscarán iniciar el Apertura 2026 con un resultado que les permita tomar confianza desde la primera jornada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Guastatoya hoy sábado 25 de julio de 2026?

El encuentro entre Aurora y Guastatoya será el sábado 25 de julio a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Guastatoya para la jornada 1, al momento

Aún no fueron confirmadas las formaciones para el duelo entre Aurora y Guastatoya.

Antecedentes del Aurora vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cuatro encuentros que disputaron Aurora y Guastatoya:

20 de julio de 2025 | Aurora 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de marzo de 2026 | Aurora 0-1 Gusatatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

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