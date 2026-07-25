Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado contrarreloj individual final femenil y varonil en directo

Disfruta en vivo online la transmisión del ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Claro Sports

Las primeras medallas del ciclismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 entran en disputa con la contrarreloj individual, una prueba que pone a examen la potencia, la resistencia y la capacidad de mantener un ritmo constante de principio a fin. En República Dominicana, las mujeres afrontan un recorrido de 30 kilómetros distribuidos en tres vueltas al circuito, mientras que la rama varonil completa 40 kilómetros a lo largo de cuatro giros. El trazado completamente llano favorece a los especialistas contra el reloj, aunque el calor caribeño y las rachas de viento prometen convertirse en rivales tan exigentes como el cronómetro.

Sigue la transmisión en vivo de Claro Sports y no te pierdas cada salida, los mejores tiempos y la definición por las primeras medallas del ciclismo en esta edición del certamen. La contrarreloj presenta un formato de salidas individuales, sin posibilidad de aprovechar la estela de otros competidores, por lo que el vencedor será quien registre el menor tiempo al cruzar la meta. Entre los nombres a seguir destacan Abner González, de Puerto Rico; Manuel Rodas, de Guatemala; las guatemaltecas Gaby Soto y Hannia Puac; además de la costarricense Gloriana Quesada, quienes buscarán desafiar el dominio de potencias regionales como Colombia, México y Puerto Rico.

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