Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado arco recurvo varonil y femenil, en directo

Sigue la lucha por las medallas en el tiro con arco desde Santo Domingo

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se viven por Claro Sports y este sábado 25 de julio del 2026 les llevamos todas las emociones de la final del Tiro con Arco Recurvo varonil y femenil.

La multiplataforma de Claro Sports ofrece la cobertura amplia y completa para México con este vibrante deporte, en el que los competidores buscan poner a funcionar su precisión en cada una de las flechas lanzadas, en busca de obtener el puntaje más alto, en una competencia que definirá a los campeones de la región.

Hay que seguir de cerca la actuación de la delegación mexicana en este deporte, en el que suelen tener grandes resultados. Así que no se despeguen de la actividad desde Santo Domingo.

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