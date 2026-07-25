Lucas Herbert resiste y mantiene el liderato; Abraham Ancer firma la mejor ronda del día en LIV Golf UK

Herbert llegará como líder a la ronda final pese a perder ritmo, Ancer brilló con un 65 y Carlos Ortiz cayó al puesto 17

El australiano mantiene la cima de la clasificación en Reino Unido | Reuters

Lucas Herbert mantiene el control del LIV Golf Reino Unido, aunque cada vez con menos margen. Después de dos rondas brillantes de 61 y 66 golpes, el australiano firmó una tarjeta de 69 impactos (-3) este sábado para llegar a 20 bajo par y conservar el liderato rumbo a la jornada definitiva.

El jugador de Ripper GC se ha mantenido al frente del torneo de principio a fin, pero la tendencia empieza a recordar lo ocurrido hace una semana en The Open Championship, donde también arrancó con un nivel espectacular antes de ir perdiendo impulso conforme avanzó el fin de semana. Esta vez logró limitar los daños y mantuvo una ventaja de tres golpes sobre Bryson DeChambeau.

Herbert reconoció que no estuvo tan fino sobre los greens como en los primeros dos días y aseguró que deberá ser más agresivo este domingo si quiere convertir el liderato en victoria. Aun así, volvió a demostrar una enorme fortaleza mental jugando bajo presión y confirmó que se siente cómodo defendiendo la cima.

Detrás de él aparece precisamente DeChambeau, quien entregó una ronda de 68 golpes (-4) para llegar a 17 bajo par y mantenerse como el principal perseguidor. El capitán de Crushers GC ha firmado tres recorridos consecutivos por debajo de los 70 golpes y buscará aprovechar cualquier error del australiano en la ronda final.

El tercer puesto pertenece a Tyrrell Hatton. El inglés firmó un sólido 67 (-5) para colocarse con 15 bajo par y mantener vivas sus esperanzas frente al público local, aunque necesitará una ronda muy baja y ayuda de Herbert para meterse de lleno en la pelea por el título.

Uno de los grandes protagonistas del día fue Cameron Smith. El capitán de Ripper GC cerró la vuelta con ocho birdies consecutivos para igualar el récord histórico de LIV Golf en una misma ronda. Su tarjeta de 66 golpes (-6) lo impulsó hasta el cuarto puesto con 14 bajo par y reforzó el dominio del conjunto australiano.

Abraham Ancer firma la mejor ronda del sábado; Carlos Ortiz pierde terreno

Pero la mejor actuación del día fue para Abraham Ancer. El mexicano firmó una extraordinaria tarjeta de 65 golpes (-7), la más baja de toda la tercera ronda, para escalar hasta el quinto puesto compartido con Harold Varner III, ambos con 13 bajo par.

Ancer encontró ritmo desde los primeros hoyos y aprovechó prácticamente todas las oportunidades de birdie, metiéndose nuevamente en la conversación por un lugar dentro del podio. Aunque la diferencia con Herbert sigue siendo considerable, el tamaulipeco llegará al domingo con opciones de cerrar la semana entre los mejores del torneo.

La historia fue distinta para Carlos Ortiz. El integrante de Torque GC comenzó la jornada empatado con Ancer, pero nunca logró encontrar el mismo ritmo. Después de completar una ronda al par del campo, descendió hasta el puesto 17 con un acumulado de 6 bajo par, por lo que necesitará una actuación destacada en la última ronda para recuperar posiciones.

Ripper GC amplía su ventaja en la competencia por equipos

La consistencia de Lucas Herbert, la espectacular remontada de Cameron Smith y el sólido desempeño de Marc Leishman permitieron que Ripper GC aumentara todavía más su ventaja en la clasificación por equipos. El conjunto australiano lidera con 41 bajo par, diez golpes por delante de Crushers GC (-32), mientras que Legion XIII ocupa el tercer lugar con 29 bajo par y Torque GC marcha cuarto con 19 bajo par.

Con Herbert defendiendo el liderato individual y Smith llegando inspirado tras igualar el récord de birdies consecutivos en LIV Golf, Ripper GC también parte como amplio favorito para levantar el trofeo por equipos en Rocester.

Leaderboard individual del LIV Golf UK tras la tercera ronda

Lucas Herbert (Ripper GC) | -20 Bryson DeChambeau (Crushers GC) | -17 Tyrrell Hatton (Legion XIII) | -15 Cameron Smith (Ripper GC) | -14

T5. Harold Varner III (OKGC) | -13

T5. Abraham Ancer (Torque GC) | -13 Byeong Hun An (Korean Golf Club) | -11

T8. Marc Leishman (Ripper GC) | -9

T8. Caleb Surratt (Legion XIII) | -9

T8. Charles Howell III (Crushers GC) | -9

T11. Peter Uihlein (RangeGoats GC) | -8

T11. Scott Vincent (HyFlyers GC) | -8

T11. Adrian Meronk (Cleeks GC) | -8

Leaderboard por equipos del LIV Golf UK tras la tercera ronda

Ripper GC | -41 Crushers GC | -32 Legion XIII | -29 Torque GC | -19 Southern Guards GC | -15 Majesticks GC | -14 4Aces GC | -8 Fireballs GC | -5

T9. RangeGoats GC | -3

T9. Cleeks GC | -3 Korean Golf Club | E OKGC | +2 HyFlyers GC | +3

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