San Pedro vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Xelajú MC por el Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro Xelajú, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Deportivo San Pedro vuelve a la máxima categoría y tendrá un estreno ante Xelajú MC este sábado 25 de julio, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto sampedrano frente a uno de los clubes que busca pelear por el campeonato.

Deportivo San Pedro afronta este regreso con el objetivo principal de consolidarse en la Liga Nacional. El equipo dirigido por Edwin Vásquez logró el ascenso tras conquistar el Clausura 2026 de la Primera División y mantuvo una parte importante de la plantilla que consiguió ese logro, con nueve jugadores que continúan en el proyecto. Además, sumó refuerzos para elevar la competencia interna y afrontar el reto de disputar la máxima categoría.

Por su parte, Xelajú MC llega con la intención de volver a estar entre los protagonistas del fútbol guatemalteco. Los Superchivos vienen de disputar la final del Clausura 2026 ante Municipal y ahora buscarán iniciar el torneo con un resultado positivo, mientras también se preparan para su participación internacional en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde enfrentarán a Alajuelense en Costa Rica.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Xelajú MC hoy sábado 25 de julio de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Xelajú MC será el sábado 25 de julio a las 13:00 horas en el estadio de San Pedro Sacatepéquez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Xelajú MC para la jornada 1, al momento

Estas son las formaciones confirmadas de San Pedro y Xelajú MC para disputar su duelo en el estadio de San Pedro Sacatepéquez.

ALINEACIONES CONFIRMADAS



Presentado por Molten Guatemala



🐓 San Pedro 🆚 Xelajú 🐐

📌 Jornada 1 | Primera Vuelta

⚽ Categoría Mayor – Apertura 2026

⚽ Fase de Clasificación

🏟 ️ Estadio Marquesa de la Ensenada

🕕 1:00 p.m. pic.twitter.com/L3eZjkbcIu — Liga Bantrab (@LigaBantrab) July 25, 2026

Antecedentes del San Pedro vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

San Pedro y Xelajú MC se enfrentarán por primera vez de manera oficial en la Liga de Guatemala.

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