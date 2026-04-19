Conspiradores de Querétaro vs El Águila de Veracruz en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

No te pierdas un solo detalle del segundo juego entre la novena queretana y la veracruzana en el inicio de la temporada.

Claro Sports es la casa de la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada 2026, donde se podrán ver los mejores juegos de la campaña, continuando la actividad del duelo entre los Conspiradores de Querétaro y El Águila de Veracruz en el Estadio Finsus, en el segundo juego de la serie entre ambas novenas

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Conspiradores de Querétaro vs El Águila de Veracruz hoy 19 de abril?

El juego 2 de la serie entre Conspiradores y El Águila de Veracruz se llevará a cabo este domingo 19 de abril en el Estadio Finsus, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Conspiradores de Querétaro vs El Águila de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol?

Si no te quieres perder un solo detalle del juego debes seguir en vivo la multiplataforma de Claro Sports, ya sea a través de la página web, en la aplicación o en el canal oficial de YouTube.

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