Liv Golf Mexico City 2026: Ronda 4, en vivo

El Club de Golf Chapultepec será testigo de un desenlace electrizante. Jon Rahm busca consolidar su dominio, pero Tyrrell Hatton acecha a solo dos golpes de distancia

Jon Rahm llega a la ronda definitiva con la mira puesta en un nuevo trofeo individual, presumiendo una consistencia demoledora tras firmar ocho rondas consecutivas en los 60s. Sin embargo, la presión viene desde casa: su compañero en Legion XIII, Tyrrell Hatton, compartirá el grupo estelar. Con un equipo que aventaja por 15 impactos, la verdadera batalla será ver quién se queda con la gloria individual en la altitud de la capital mexicana.

No se puede descartar a los perseguidores que buscan aprovechar cualquier parpadeo en la cima. Tom McKibbin y el experimentado Branden Grace se mantienen al acecho a solo tres golpes, mientras que el español David Puig llega encendido tras rozar la historia con una estratosférica tarjeta de 62. En un campo donde los riesgos son tan altos como los premios, un par de hoyos pueden cambiar el destino de la tabla y arruinar el sueño del podio completo para la legión de Rahm.

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