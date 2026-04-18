Posibles alineaciones de Junior vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Tiburón está cerca de confirmar su clasificación y recibe a un adversario que está al borde de sus posibilidades.

Junior y Llaneros viven momentos muy distintos.

Ya transcurre el tramo final de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Viene un partido con mucho interés general por el contecto en el que se da. Junior requiere solamente de un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final, mientras que Llaneros está al límite de sus opciones matemáticas.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Jhon Navia; Guillermo Celis, Fabián Ángel, Harold Rivera; Joel Canchimbo, Luis Muriel y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así forma Llaneros: Juan Loaiza; Juan Pertuz, Alejandro Morález, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Kevin Caicedo, Néider Ospina; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Luis Marimón. D.T.: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este partido solamente estará en el el canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play, la cual también requiere pago.

Últimos partidos de Junior

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior.

08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras.

03.04.2026 | Junior 1-2 Deportivo Cali.

29.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-1 Junior.

Últimos partidos de Llaneros

12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo.

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