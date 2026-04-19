Wrestlemania 42 en vivo: resultados al momento y quién gana la noche 2 del magno evento de WWE
Roman Reigns y CM Punk se enfrentarán en la lucha principal de la Noche 2 de Wrestlemania 42, evento organizado en el Allegiant Stadium de Las Vegas
La Noche 1 de Wrestlemania 42 tuvo poca acción en el ring
La Noche 1 de WrestleMania 42 presentó un amplio despliegue de producción acompañado por una menor cantidad de tiempo efectivo de combate en los últimos cuatro años. De acuerdo con el registro de las ediciones recientes, WrestleMania 39 acumuló 1 hora y 57 minutos de lucha, mientras que WrestleMania 40 alcanzó 2 horas y 4 minutos. La tendencia cambió en WrestleMania 41, con 1 hora y 45 minutos, y en esta edición se redujo a 1 hora y 24 minutos dentro de un evento con una duración aproximada de cuatro horas.
Durante el desarrollo del espectáculo, se mantuvo una estructura con presencia constante de segmentos narrativos, promociones y recursos de producción entre combates. Este formato definió el ritmo de la función en su primera noche y establece un precedente para la programación de la segunda jornada, en la que se espera que haya más acción en las cuerdas.
¿Quién transmite en vivo Wrestlemania 42 y dónde ver por TV y streamig?
En Claro Sports podrás seguir cada detalle de WrestleMania 42 a través de nuestro minuto a minuto, con la información más destacada de lo que sucede dentro y fuera del ring, además de actualizaciones constantes respaldadas por el análisis de nuestros expertos. Esta cobertura permite no perder de vista ningún momento clave del evento, desde resultados hasta sorpresas de última hora.
En cuanto a la transmisión, el evento se puede disfrutar en prácticamente todo el mundo a través de Netflix, incluyendo México, lo que facilita el acceso global a uno de los espectáculos más importantes de la lucha libre. Sin embargo, en los Estados Unidos la señal se emite por ESPN, que cuenta con los derechos de transmisión en ese territorio.
Cartelera completa de Wrestlemania 42, hoy 19 de abril
El evento principal de WrestleMania 42 promete encender las emociones de los fanáticos: Roman Reigns enfrentará a CM Punk en un combate que trasciende lo deportivo. Tras descartar a Drew McIntyre como rival, el Jefe Tribal optó por una decisión personal, apostando por una rivalidad marcada por años de tensión y declaraciones cruzadas. Más allá del Campeonato Mundial de peso pesado; lo que está en juego es el orgullo, la narrativa y el dominio simbólico dentro de WWE.
La confrontación entre ambos tiene raíces profundas que se remontan a 2014, cuando CM Punk criticó abiertamente a la empresa y cuestionó el ascenso de Roman Reigns. Desde entonces, sus trayectorias han seguido caminos opuestos: uno como figura disruptiva y voz crítica, el otro como emblema del poder establecido. Ahora, con ambos nuevamente en el mismo escenario, el choque en WrestleMania se perfila como un duelo de ideologías, estilos y legados que podría redefinir el rumbo de la compañía en su evento más importante.
CM Punk (c) vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de peso pesado
Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley
Sami Zayn vs Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos
Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental Masculino: Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Rusev vs Rey Mysterio
Finn Bálor vs Dominik Mysterio
Brock Lesnar vs Oba Femi
¿A qué hora es WWE Wrestlemania 42?
La primera noche de WrestleMania 42 en Las Vegas dejó una auténtica montaña rusa de emociones en el Allegiant Stadium, con sorpresas, violencia y momentos decisivos que marcaron el rumbo del evento. El arranque presentó la victoria de The Usos y LA Knight, seguida por la brutal lucha no sancionada en la que Jacob Fatu superó a Drew McIntyre; además, los cambios de campeonato con Becky Lynch y Liv Morgan, junto con el regreso de Paige y la intervención de Bron Breakker, elevaron la intensidad de la velada. El cierre resultó caótico y dramático: Cody Rhodes resistió traiciones, sangre y confusión para derrotar a Randy Orton y retener el Campeonato Indiscutido, lo que dejó al público al borde del asiento y con las emociones al límite de cara a una Noche 2 que promete superar cualquier expectativa.
México (CDMX): 16:00 horas
Centroamérica: 16:00 horas
Estados Unidos: 18:00 (ET) horas Y 15:00 (PT) horas
Colombia: 18:00 horas
Argentina: 19:00 horas