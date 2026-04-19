Wrestlemania 42 en vivo: resultados al momento y quién gana la noche 2 del magno evento de WWE

Cartelera completa de Wrestlemania 42, hoy 19 de abril

El evento principal de WrestleMania 42 promete encender las emociones de los fanáticos: Roman Reigns enfrentará a CM Punk en un combate que trasciende lo deportivo. Tras descartar a Drew McIntyre como rival, el Jefe Tribal optó por una decisión personal, apostando por una rivalidad marcada por años de tensión y declaraciones cruzadas. Más allá del Campeonato Mundial de peso pesado; lo que está en juego es el orgullo, la narrativa y el dominio simbólico dentro de WWE.

La confrontación entre ambos tiene raíces profundas que se remontan a 2014, cuando CM Punk criticó abiertamente a la empresa y cuestionó el ascenso de Roman Reigns. Desde entonces, sus trayectorias han seguido caminos opuestos: uno como figura disruptiva y voz crítica, el otro como emblema del poder establecido. Ahora, con ambos nuevamente en el mismo escenario, el choque en WrestleMania se perfila como un duelo de ideologías, estilos y legados que podría redefinir el rumbo de la compañía en su evento más importante.

CM Punk (c) vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de peso pesado

Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Sami Zayn vs Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos

Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental Masculino: Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Rusev vs Rey Mysterio

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Brock Lesnar vs Oba Femi