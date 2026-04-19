Jugando Claro en vivo | Sábado 18 de abril

Publicado por Daniela Galindo

Sigue el mejor análisis del fútbol mexicano en Claro Sports

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche analizamos lo más relevante del futbol a nivel nacional e internacional. Un programa con comentaristas que desmenuzan la jornada, revisan resultados, contextos, momentos clave y las historias que están marcando el mundo del balompié. Aquí encontrarás un análisis claro, directo y actualizado para entender lo más importante del día.

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