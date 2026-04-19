Junior vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 17

El duelo Junior vs Llaneros será clave en la Liga BetPlay 2026-I: los locales buscan asegurar su pase y la visita intenta mantenerse con vida en el campeonato.

Junior vs Llaneros, en vivo, online.

La fase regular de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I entra en su recta decisiva y trae consigo un duelo de alto interés por el contexto en el que se disputa. Junior tiene la clasificación a los cuartos de final al alcance de la mano y le basta con un empate para sellarla, mientras que Llaneros afronta el compromiso con el margen al mínimo, aferrado a sus últimas opciones matemáticas.

Alineaciones de Junior vs Llaneros para la jornada 17, al momento

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Luis Muriel, Kevin Pérez y Carlos Bacca. D.T.: Alfredo Arias.

Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Howell Mena, Alejandro Moralez, Kevin Rincón, Marlon Sierra; Neider Ospina, Kevin Caicedo, Jhon Vásquez; Luis Miranda y Carlos Barreiro. D.T.: José Luis García.

¿Dónde ver Junior vs Llaneros en vivo? Canales de TV y streaming online

Este compromiso no contará con señal en televisión abierta, ya que será transmitido exclusivamente a través del canal premium Win Sports+. Asimismo, los aficionados podrán seguirlo por la plataforma de streaming Win Play, que también requiere una suscripción activa para acceder al contenido en vivo.

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