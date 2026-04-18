Posibles alineaciones de Argentina vs Colombia por el Sudamericano sub 17

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al partido entre Colombia y Argentina por la final del Sudamericano sub 17.

Argentina vs Colombia, previo | Claro Sports

Ha llegado el momento de definir el título del Sudamericano sub 17. Argentina y Colombia se darán cita este domingo 19 de abril a las 5:30 de la tarde, horario colombiano, en Paraguay. Los ‘gauchos’ vienen de dejar atrás a Ecuador, mientras que, los ‘cafeteros’ eliminaron a Brasil.

Posible alineación de Argentina para la final del Sudamericano sub 17

Así formaría Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Simón Escobar y Facundo Salinas. D.T.: Diego Placente.

Posible alineación de Colombia para la final del Sudamericano sub 17

Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Andrés Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo. D.T.: Freddy Hurtado.

¿Cómo y dónde ver Argentina vs Colombia por el Sudamericano sub 17?

Este duelo ya tuvo un cambio de horario. Se pactó, desde la Conmebol, que la cita cumbre entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’ se disputará a partir de las 5:30 de la tarde (hora COL) y las 7:30 p.m. (hora ARG). DSports transmitirá el juego para toda Sudamérica.Así mismo, también podrá verse por las señales abiertas de RCN TV y Caracol.

Últimos partidos de Argentina

16.04.2026 | Ecuador 1-3 Argentina.

12.04.2026 | Argentina 1-1 Bolivia.

10.04.2026 | Argentina 0-3 Brasil.

08.04.2026 | Venezuela 2-3 Argentina.

Últimos partidos de Colombia

16.04.2026 | Brasil 0-3 Colombia.

12.04.2026 | Paraguay 0-2 Colombia.

09.04.2026 | Colombia 0-2 Uruguay.

07.04.2026 | Colombia 1-0 Chile.

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