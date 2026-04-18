Posibles alineaciones de Argentina vs Colombia por el Sudamericano sub 17
En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al partido entre Colombia y Argentina por la final del Sudamericano sub 17.
- Argentina vs Colombia en vivo: horario y dónde ver la gran final del Sudamericano sub 17
- Es un hecho: Colombia jugará ante Jordania previo al Mundial 2026
- Los colombianos fracasan en la Europa League
Ha llegado el momento de definir el título del Sudamericano sub 17. Argentina y Colombia se darán cita este domingo 19 de abril a las 5:30 de la tarde, horario colombiano, en Paraguay. Los ‘gauchos’ vienen de dejar atrás a Ecuador, mientras que, los ‘cafeteros’ eliminaron a Brasil.
Posible alineación de Argentina para la final del Sudamericano sub 17
Así formaría Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Simón Escobar y Facundo Salinas. D.T.: Diego Placente.
Posible alineación de Colombia para la final del Sudamericano sub 17
Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Andrés Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo. D.T.: Freddy Hurtado.
¿Cómo y dónde ver Argentina vs Colombia por el Sudamericano sub 17?
Este duelo ya tuvo un cambio de horario. Se pactó, desde la Conmebol, que la cita cumbre entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’ se disputará a partir de las 5:30 de la tarde (hora COL) y las 7:30 p.m. (hora ARG). DSports transmitirá el juego para toda Sudamérica.Así mismo, también podrá verse por las señales abiertas de RCN TV y Caracol.
Últimos partidos de Argentina
- 16.04.2026 | Ecuador 1-3 Argentina.
- 12.04.2026 | Argentina 1-1 Bolivia.
- 10.04.2026 | Argentina 0-3 Brasil.
- 08.04.2026 | Venezuela 2-3 Argentina.
Últimos partidos de Colombia
- 16.04.2026 | Brasil 0-3 Colombia.
- 12.04.2026 | Paraguay 0-2 Colombia.
- 09.04.2026 | Colombia 0-2 Uruguay.
- 07.04.2026 | Colombia 1-0 Chile.