Longines Global Champions Tour 2026: Grand Prix de México presentado por GNP Seguros, en vivo

Los mejores binomios del planeta desafían los obstáculos en el Campo Marte. Vive la adrenalina del Gran Premio de México por Claro Sports

La Ciudad de México vuelve a vestirse de gala para recibir al Longines Global Champions Tour, el circuito ecuestre más prestigioso del mundo. En el emblemático pasto del Campo Marte, los binomios más destacados del ranking mundial se enfrentarán al imponente Grand Prix presentado por GNP Seguros, donde la precisión, la velocidad y la perfecta armonía entre jinete y caballo serán las claves para conquistar uno de los trofeos más codiciados de la temporada 2026.

La emoción de los saltos de máxima altura llega a cada rincón gracias a la cobertura total de la multiplataforma de Claro Sports. Sigue cada obstáculo, los recorridos limpios y el desempate final con la calidad de imagen que este evento de clase mundial merece. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo y no pierdas detalle de esta cita imprescindible donde la elegancia y el deporte de alto rendimiento se fusionan en el corazón de México.

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