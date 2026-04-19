Coachella 2026, Karol G y Justin Bieber en vivo: artistas, escenarios y horarios de la transmisión hoy 19 de abril

Karol G y Justin Bieber lideran el segundo fin de semana de Coachella 2026 con presentaciones clave

El segundo fin de semana de Coachella 2026 continúa este sábado 19 de abril con una de las jornadas más esperadas del festival, donde figuras como Karol G y Justin Bieber encabezan una cartelera que combina pop, rock y música urbana. Miles de fans alrededor del mundo siguen atentos a los horarios para no perderse a sus artistas favoritos.

El evento, que se realiza en Indio, California, mantiene su formato con múltiples escenarios y presentaciones simultáneas, lo que obliga a los espectadores a planificar bien qué shows ver. Además, el festival ha reforzado su presencia digital, permitiendo que la audiencia global pueda disfrutar de los conciertos en tiempo real.

Para el público en México, la diferencia de horario es un factor clave, ya que muchas de las presentaciones principales ocurren por la noche en California, lo que se traduce en transmisiones durante la madrugada o noche en territorio mexicano. Aquí te contamos quién se presenta hoy, cómo ver el festival en vivo y qué artistas latinos destacan en esta edición.

¿Quién se presenta en Coachella 2026 hoy 19 de abril? LineUp y horarios oficiales

La jornada del 19 de abril incluye a algunos de los nombres más importantes del cartel. Entre los actos más esperados están Karol G, quien se ha consolidado como una de las figuras principales del género urbano, y Justin Bieber, que regresa a los escenarios con una de las presentaciones más seguidas del festival.

También destacan artistas como Foster the People, Iggy Pop y otras bandas que se reparten en los distintos escenarios del evento. Debido a la dinámica de Coachella, varios shows se realizan al mismo tiempo, por lo que los asistentes y espectadores deben elegir entre distintas opciones según sus gustos.

En horario de México, los actos principales suelen comenzar por la tarde-noche y se extienden hasta la madrugada, siendo los headliners los encargados de cerrar cada jornada con presentaciones en los escenarios principales.

Coachella 2026: ¿Cómo ver en vivo online el segundo fin de Coachella 2026?

El festival Coachella 2026 puede seguirse en vivo a través de su transmisión oficial en línea, principalmente mediante YouTube, donde se habilitan varios canales para cada escenario. Esto permite a los espectadores elegir qué presentación ver en tiempo real.

La transmisión es gratuita y está disponible a nivel global, lo que facilita que fans de todo el mundo puedan disfrutar del evento sin necesidad de estar presentes en California. Además, la plataforma suele ofrecer repeticiones de los shows más importantes.

Para ver el festival, basta con ingresar al canal oficial de Coachella en YouTube y seleccionar el escenario deseado. Se recomienda revisar previamente los horarios para no perderse a los artistas más esperados.

Coachella 2026: estos son los artistas latinos que se presentan en el festival

La presencia latina en Coachella 2026 vuelve a ser protagonista, con artistas que representan distintos géneros y países. Karol G lidera esta participación como una de las figuras más importantes del cartel.

También destacan agrupaciones y cantantes como Morat, quienes aportan el toque latino al festival, además de otros proyectos que siguen ganando espacio en la escena internacional.

Esta representación confirma el crecimiento de la música latina a nivel global, consolidándose como uno de los principales atractivos dentro de eventos de talla internacional como Coachella.

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