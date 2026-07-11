Copa del Mundo de tiro con arco, en vivo: finales de arco compuesto individual desde Madrid

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La Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 entra en una de sus jornadas más importantes con la disputa de las finales de compuesto individual este sábado 11 de julio. Los mejores arqueros del circuito internacional buscarán cerrar una actuación destacada en la capital española y asegurar un lugar en el podio de una competencia que reúne a la élite mundial de la especialidad.

La sesión incluirá las semifinales y finales tanto de la rama femenil como de la varonil, en una tarde donde cada flecha será determinante para la lucha por las medallas y para sumar puntos clave rumbo a la gran final del circuito. Sigue toda la emoción y la cobertura completa en vivo a través de Claro Sports

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