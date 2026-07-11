¿Julián Quiñones dejará Arabia para cumplir el sueño europeo con Chelsea?

El delantero de la selección mexicana brilló en la Copa del Mundo 2026, con sus goles ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Terminó como máximo goleador tricolor en mundiales

‘La Pantera’ maravilló al mundo con sus goles con el Tri | Reuters

Julián Quiñones cerró su participación en la temporada 2025-2026 con registros que llamaron la atención de clubes internacionales. Su actuación con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026, donde marcó cuatro goles, habría colocado su nombre en la agenda de equipos europeos de cara al próximo mercado de fichajes.

El delantero anotó durante el torneo ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del conjunto mexicano. Su rendimiento en el Mundial se sumó a los números que consiguió durante la campaña con Al-Qadsiah en Arabia Saudita.

De acuerdo con información del medio árabe Asharq Al-Awsat, el Chelsea tendría interés en incorporar a Quiñones para reforzar su ataque rumbo a la temporada 2026-2027. Según esta versión, el club inglés habría presentado una oferta al Al-Qadsiah por el atacante mexicano.

El conjunto saudí, por su parte, busca mantener al delantero dentro de su proyecto deportivo. Reportes señalan que el club inició conversaciones con el entorno del jugador para extender su contrato hasta 2029, con la intención de contar con él para su participación en la Champions League asiática.

La información sobre una posible propuesta del Chelsea también ha sido cuestionada. El periodista Ben Jacobs, de talkSPORT, señaló que el equipo londinense no habría enviado una oferta formal por Quiñones. Si a eso se le suma que el Al-Qadsiah lo considera para la Champions League de Asia, todo parece indicar que la noticia no pasaría de ser un rumor.

Quiñones llega a esta etapa con números destacados en el futbol saudí. Durante la temporada 2025-2026 registró 33 goles en la liga, superando en la tabla de máximos anotadores a jugadores como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Por ahora, el futuro del delantero permanece en análisis entre Al-Qadsiah y los clubes interesados. Mientras algunas versiones colocan al Chelsea como una opción para continuar su carrera en Europa, el equipo saudí mantiene la postura de conservar a Quiñones como parte de su planificación deportiva.

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