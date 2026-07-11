Partidos Mundial 2026 del 11 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Este fin de semana llega a su fin la fase de los cuartos de final, con Argentina siendo favorita ante Suiza, mientras que el Noruega-Inglaterra se presenta como un encuentro de pronóstico reservado

Los partidos más destacados del Mundial de esta jornada

La Copa del Mundo 2026 está por llegar a su historia conclusión. El próximo fin de semana disfrutaremos de la gran final del certamen, pero antes cuatro selecciones pelearán este sábado por hacerse de los dos boletos restantes a la fase de semifinales. Una de ellas buscará mantenerse en la pelea por refrendar su cetro como monarca mundial.

Noruega, Suiza, Argentina e Inglaterra se enfrentarán este día y tratarán de demostrar que merecen estar en la fase de los cuatro mejores del certamen. Lionel Messi y compañía desean poder refrendar la corona obtenida en Qatar 2022, sin embargo hombres como Erling Haaland, Harry Kane y Granit Xhaka entre otros esperan poder evitar un nuevo reinado albiceleste.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 11 de julio

Los primeros en salir a escena este sábado son Noruega e Inglaterra, escuadras que pasaron por momentos diametralmente opuestos a la hora de obtener su boleto. Los ‘Vikingos’ no pasaron por mayores complicaciones para dar cuenta de la Brasil de Neymar por marcador 2-1; mientras que los ‘Tres Leones’ sufrieron de más para poder imponerse por 3-2 a la selección mexicana en el mismísimo Estadio Azteca.

Noruega vs Inglaterra | Semifinales

México (CDMX) y Centroamérica: 15:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 17:00 horas

Estados Unidos (PT): 14:00 horas

Argentina: 18:00 horas

La fase de cuartos de final llegará a su fin con el encuentro entre Argentina y Suiza. Los sudamericanos tuvieron que remar contracorriente para imponerse a una aguerrida selección de Egipto, mientras que las ‘Cruces Rojas’ tuvieron que llegar hasta los penales para dejar en el camino a la selección de Colombia.

Argentina vs Suiza | Semifinales

México (CDMX) y Centroamérica: 19:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Estados Unidos (ET): 21:00 horas

Estados Unidos (PT): 18:00 horas

Argentina: 22:00 horas

¿Dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

El partido entre noruegos e ingleses lo podrás disfrutar por televisión abierta (Canal 5 y Canal 7), además de TUDN en televisión restringida, y por el sistema de streaming de Vix Premium, mientras que el partido entre Argentina y Suiza lo podrás seguir solo por el sistema de streaming. Aquí te dejamos los canales donde podrás seguir los partidos en diferentes regiones.

Noruega vs Inglaterra | Semifinales

Centroamérica: Tigo Sports, Canal 7 y Fox

Colombia: DSports

Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV, Peacock Premium

Argentina: DSports

Argentina vs Suiza | Semifinales

Centroamérica: Tigo Sports

Colombia: DSports, Caracol TV, Canal RCN Y Disney+

Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV, Peacock Premium

Argentina: DSportS, TyC Sports, Telefe, Disney+ y TV Pública

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