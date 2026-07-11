México y Noruega comparten una pasión inesperada en el Mundial 2026: los tacos

Noruega convirtió el taco en una tradición semanal y durante el Mundial 2026 encontró un vínculo con México a través de este platillo

Noruega y México unidos por la comida | Reuters

La Copa del Mundo 2026 ha dejado imágenes de aficionados de distintas nacionalidades compartiendo experiencias alrededor del fútbol, pero también ha mostrado cómo la gastronomía puede convertirse en un vínculo entre culturas. En esta edición del torneo, México y Noruega encontraron una conexión fuera de la cancha gracias a un alimento que une a millones de personas: el taco.

Aunque México es reconocido como la cuna de este platillo, en Noruega existe una tradición relacionada con los tacos que forma parte de la vida cotidiana de muchas familias. La relación entre ambos países con esta comida incluso ha generado conversaciones durante el Mundial, donde seguidores mexicanos y noruegos han compartido su gusto por una preparación que, con el paso de los años, encontró una nueva identidad en el país europeo.

El embajador de Noruega en México, Dag Nylander, ha explicado que los tacos tienen un lugar importante dentro de la cultura gastronómica noruega. Incluso señaló que en su país este platillo es considerado prácticamente una tradición nacional, aunque con una preparación distinta a la mexicana.

Noruega y su tradición del “Taco Fredag” cada semana

La historia del taco en Noruega comenzó a tomar fuerza durante la década de los noventa, cuando supermercados del país comenzaron a importar productos de estilo tex-mex como tortillas, salsas y condimentos. La llegada de estos ingredientes permitió que las familias pudieran preparar tacos en casa de una manera sencilla.

Esta costumbre dio origen al “Taco Fredag” o “Viernes de Tacos”, una tradición que convirtió al último día laboral de la semana en un momento para reunirse alrededor de la comida. Con el paso del tiempo, millones de noruegos adoptaron esta práctica como parte de sus actividades familiares.

El origen de esta relación se remonta incluso a décadas atrás. Durante la expansión de la industria petrolera en el Mar del Norte, Noruega recibió trabajadores y especialistas provenientes de Estados Unidos, entre ellos personas relacionadas con Texas, quienes llevaron consigo hábitos alimenticios vinculados con la cocina tex-mex.

A partir de esa influencia, algunos comerciantes comenzaron a importar productos internacionales para atender a estas comunidades. Con los años, las cadenas de supermercados incorporaron paquetes preparados para tacos, lo que facilitó que más personas conocieran esta comida y la adaptaran a sus hogares.

Actualmente, los tacos forman parte de los hábitos de consumo de Noruega. De acuerdo con distintos registros sobre esta tradición, alrededor del 76 por ciento de la población participa en el “Viernes de Tacos” de manera habitual, convirtiéndolo en una de las costumbres gastronómicas más extendidas del país.

El taco noruego y sus diferencias con la tradición mexicana

Aunque comparte elementos con el taco mexicano, la versión noruega tomó un camino propio. La preparación más común incluye tortillas de harina o tortillas crujientes, carne molida, lechuga, tomate, maíz, crema agria y queso rallado.

La diferencia principal está en la forma de consumirlo. En Noruega, el taco funciona como una actividad familiar donde cada persona arma su propio platillo con los ingredientes disponibles. La dinámica busca que todos participen en la preparación y compartan la mesa después de la semana laboral.

Con el paso de los años, la receta también incorporó ingredientes locales. En algunas zonas del norte de Noruega se utilizan carnes como reno o alce, mientras que en regiones costeras aparecen versiones con salmón ahumado, camarones y otros productos del mar.

La conexión entre aficionados mexicanos y noruegos en el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, la relación entre México y Noruega encontró una nueva expresión en las calles y espacios de convivencia entre aficionados. El fútbol permitió que seguidores de ambos países compartieran una tradición que, aunque nació en lugares distintos, hoy forma parte de la identidad gastronómica noruega.

La coincidencia alrededor del taco también tiene un protagonista relacionado con el fútbol noruego. Erling Haaland, la principal figura de la selección europea, ha mencionado en entrevistas que los tacos están entre sus comidas favoritas.

México mantiene una relación histórica con este platillo, con millones de tacos consumidos diariamente en todo el país, mientras que Noruega convirtió una adaptación de la cocina tex-mex en una costumbre semanal que reúne a familias completas.

Así, durante la Copa del Mundo, el taco se convirtió en un punto de encuentro entre dos aficiones separadas por miles de kilómetros. Más allá del resultado de un partido, mexicanos y noruegos encontraron una forma de compartir una tradición que demuestra cómo la comida también puede conectar culturas.

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