Ángel Di María, el último héroe de Argentina ante Suiza en una Copa del Mundo

Los helvéticos buscan sumar su primera victoria ante los sudamericanos en este Mundial 2026 y reducir el historial que tienen en contra

La selección de Argentina y Leo Messi buscan regresar a unas semifinales de la Copa del Mundo, luego de hacerlo por última vez en la pasada justa mundialista, sin embargo enfrente tienen a un rival complicado como Suiza. Para su buena fortuna, los sudamericanos ya saben lo que es vencer a los europeos en esta competencia, teniendo a Ángel Di María como su último héroe.

La última vez que se vieron las caras argentinos y suizos fue en la edición de Brasil 2014, en la instancia de octavos de final. Un duelo parejo de principio a fin, al grado de tener que definirse en los tiempos extra y todo parecía que se iba a llegar a la tanda de penales para conocer al ganador.

En ese entonces el cuadro dirigido por Alejandro Sabella tuvo como figura y héroe del partido a Ángel Di María. Leo Messi estuvo muy participativo, pero nunca pudo descifrar cómo romper el cerrojo de la zaga suiza, hasta que su combinación letal con Di María dio resultado.

Fue hasta en el minuto 118, tras ser asistido por el 10, que mandó a guardar la pelota con un potente disparo cruzado para poner el 1-0 definitivo, lo que le daría el pase a Argentina a la siguiente ronda.

Leo Messi fue la mano derecha de Ángel Di María ante Suiza | Imago7

Argentina le tiene tomada la medida a Suiza

Con estos resultados, la selección de Argentina tiene un dominio claro sobre los suizos en su historial de enfrentamientos, pues la Albiceleste aún no sabe lo que es perder contra los helvéticos dentro y fuera de la justa mundialista.

La primera ocasión en la que se vieron las caras en una Copa del Mundo fue en Inglaterra 1966, donde los sudamericanos se impusieron con marcador de 2-0 con las anotaciones Luis Artime y Ermindo Onega. Solo que en esta ocasión fue en la fase de grupos.

Los sudamericanos han enfrentado a los de Europa Central en siete ocasiones, se han impuesto cuatro veces y han empatado tres más, entre ellas el duelo de octavos de final de Brasil 2014, donde definieron el pase a la siguiente instancia en la prórroga con el tanto de Ángel Di María.

Argentina 1-0 Suiza | Brasil 2014 | Octavos de final (tiempos extra)

Suiza 3-1 Argentina | Suiza (2012) | Partido amistoso

Suiza 1-1 Argentina | Suiza (2007) | Partido amistoso

Suiza 0-2 Argentina | Suiza (1984) | Partido amistoso

Argentina 5-0 Suiza | Argentina (1980) | Partido amistoso

Argentina 2-0 Suiza | Inglaterra 1966 | Etapa de grupos

Suiza buscará sumar su primer triunfo ante la Albiceleste y hacer historia en la Copa del Mundo 2026 este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, cuando se midan en el último duelo de cuartos de final de la competencia. El compromiso está programado para llevarse a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y en Claro Sports tendremos la mejor información de lo que suceda en el terreno de juego.

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