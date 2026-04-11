Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, en vivo: Finales compuesto individual

El Jardín del Arte de la ciudad poblana será testigo de la estrega de medallas en la primera etapa del serial

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 entra en un momento clave con las finales de compuesto individual, una jornada que reúne a varios de los mejores arqueros del circuito en territorio mexicano. La expectativa también pasa por Dafne Quintero, quien firmó una actuación destacada para instalarse en semifinales tras vencer 149-143 a la india Jyothi Surekha Vennam.

La arquera mexicana rompió una racha que la había dejado cerca de esta instancia en ediciones recientes y volvió a semifinales por primera vez desde 2022. Ahora, con confianza renovada y el respaldo del público local, Quintero buscará cerrar una actuación importante en Puebla dentro del arranque del calendario internacional.

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