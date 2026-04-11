Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo la LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31

El Sevilla lucha por salir del descenso, mientras que el Atlético busca recuperar el ritmo en LaLiga tras su triunfo en Champions ante el Barcelona

Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo | Claro Sports

Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan en la jornada 31 de LaLiga en un partido al que llegan con panoramas muy distintos. Mientras el conjunto andaluz vive un momento complicado y necesita puntos con urgencia, el equipo colchonero arriba con mejor ánimo tras su más reciente resultado en Champions League.

El Sevilla atraviesa una etapa delicada, tanto en lo deportivo como en el entorno con su afición. La derrota ante Oviedo, último de la tabla, marcó su tercera caída seguida en LaLiga y dejó al equipo cerca de la zona baja. Del otro lado, el Atlético llega fortalecido tras vencer al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions, aunque también busca reaccionar en el torneo local, donde ha perdido sus dos encuentros más recientes.

¿A qué hora inicia el Sevilla vs Atlético de Madrid hoy 11 de abril de 2026?

El silbatazo inicial en el Sánchez Pizjuán se dará en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México y a las 21:00 horas locales.

Alineaciones del Sevilla vs Atlético de Madrid para la jornada 31, al momento

Atlético de Madrid: Musso; Boñar, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz; Almada, Mendoza, Obed Vargas, Baena; Rayane y Sorloth.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno; Isaac Romero, Rubén Vargas y Akor Adams.

¿Dónde ver el Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid podrá seguirse en México a través de Sky Sports, y aquí en nuestro minuto a minuto podrás seguir todos los detalles.

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