Mixco vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Partidazo en busca de subirse a la cima del Torneo Clausura.

Mixco vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Mixco y Xelajú MC!!! Ambos equipos se enfrentan en un duelo clave por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede marcar el rumbo de la pelea por la cima. Con Comunicaciones ya instalado como líder con 32 puntos tras vencer 1-0 a Aurora en el arranque de la fecha, los Superchivos y los chicharroneros llegan obligados a sumar para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Xelajú MC aparece como segundo con 30 unidades, mientras que Deportivo Mixco comparte el cuarto lugar con 29 puntos, en una tabla que sigue apretada y con varios equipos metidos en la pelea. Aquí podrás seguir el resultado minuto a minuto, con todos los goles, tarjetas, cambios y las incidencias más importantes del encuentro, en un choque que promete intensidad y mucha tensión hasta el final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Mixco vs Xelajú MC hoy sábado 11 de abril de 2026

El encuentro entre Deportivo Mixco y Xelajú MC está programado para el sábado 11 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo De Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Xelajú MC para la jornada 19, al momento

Mixco no podrá contar con Esnaydi Zúñiga, expulsado en el encuentro ante Marquense, mientras que Xelajú MC no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Todavía no se conoce las alineaciones titulares de ambos equipos.

Mixco: a confirmar

Xelajú MC: a confirmar.

Antecedentes del Mixco vs Xelajú MC y últimos resultado en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Xelajú MC:

22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Deportivo Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2025 | Xelajú MC 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 5 de febrero de 2025 | Deportivo Mixco 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

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