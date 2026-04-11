Luis Díaz, protagonista en el Bayern más goleador en la historia de la Bundesliga

El extremo tuvo un respiro y jugó un rato en la aplastante goleada frente al St. Pauli.

Luis Díaz en la goleada del Bayern ante St. Pauli | REUTERS

El Bayern Munich sigue intratable. Ya saborea el título de Bundesliga, el cual podría obtener el próximo fin de semana en caso de que el Dortmund no logre un resultado positivo. A falta de cinco jornadas, la escuadra dirigida por Vincent Kompany rompe un récord histórico en el fútbol alemán.

No lo consiguieron otras generaciones doradas del club teutón. Justamente Luis Díaz, quizá en el mejor momento de su carrera, es protagonista de una feroz campaña de los bávaros. Previo a la revancha ante Real Madrid, por cuartos de Champions League, estuvo un rato en la aplastante goleada frente al St. Pauli.

El desahogo fue muy grande con la muestra de categoría. Un 0-5, que realmente marcó lo ocurrido en el partido, dejó al Bayern a medio paso de obtener una nueva Bundesliga en sus vitrinas. Sería el segundo título para ‘Lucho’ desde que llegó a Alemania, recordando que ya levantó la Supercopa a principios de temporada.

Díaz recibió oxígeno. La nómina fue mixta en cuanto a la elección de Vincent Kompany, pensando en la fiesta del miércoles en el Allianz Arena. El guajiro fue enviado al banco de suplentes, pero hizo efectivo su ingreso cerca a la hora de compromiso.

Después de una actuación excelsa de Michael Olise, el cafetero entró en su lugar y tuvo oportunidad de convertir. Ya el partido quedó totalmente fuera de contexto, pues el St. Pauli bajó los brazos y no pudo hacer suficiente daño para recortar en el marcador. Así fue un decorado para el cierre.

De este modo, ‘Lucho’ queda en la historia grande de la Bundesliga. De esos 105 goles, aportó en 15 festejos y 14 pasegoles. Así ha sido el aporte en una temporada histórica, a punto de llevarse los honores con otra vuelta olímpica en su carrera.

Los números de Luis Díaz ante St. Pauli

Así fue el partido del colombiano, calificado con 6.0 según SofaScore:

Dos tiros totales (ambos bloqueados).

Un pase clave.

29/30 pases precisos (97% de acierto).

37 toques de balón.

10 carreras.

Una contribución defensiva.

Una falta.

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