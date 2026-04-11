St. Pauli vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 29

Los bávaros tendrán que cumplir su nuevo examen en Liga, mientras que miran de reojo la vuelta ante Real Madrid.

St. Pauli vs Bayern Munich, en vivo | Claro Sports

Mientras todo el mundo futbolero espera por la revancha de cuartos en la Champions League, entre el Bayern Munich y Real Madrid en el Allianz Arena, el cuadro bávaro debe hacer la tarea en casa y extender su gran nivel. Prácticamente acariciando el título de Bundesliga, el elenco de Vincent Kompany visitará al St. Pauli para cerrar la jornada sabatina en el campeonato teutón.

El Bayern no cree en nadie. Aunque tiene la serie con cierto riesgo de remontada frente a los ‘Merengues’, el performance del equipo ha estado a la altura. Del otro lado, contra todo pronóstico, la localía dirigida por Alexander Belssin espera salir de la zona de promoción a la segunda categoría.

¿A qué hora inicia el St. Pauli vs Bayern Munich hoy, 11 de abril de 2026?

Este duelo, válido por la jornada 29, tendrá su pitazo inicial a partir de las 18:30 horas locales en el Millerntor-Stadion. Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo:

México: 10:30 horas.

10:30 horas. Colombia: 11:30 horas.

11:30 horas. Argentina: 13:30 horas.

13:30 horas. Estados Unidos: 12:30 (ET), 11:30 (CT) y 09:30 (PT).

Alineaciones del St. Pauli vs Bayern Munich para la jornada 29, al momento

Así forma el St. Pauli: Nikola Vasilj; Tomoya Ando, Hayke Wahl, Karol Mets; Arkadiusz Pyrka, Joel Chima Fujita, Matias Rasumussen, Lars Ritzka; Danel Sinani, Mathias Lage y Andreas Hountondji. DT: Alexander Blessin.

Así forma el Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Hiroki ito, Kim Min Jae, Tom Bischof; Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Michael Olise, Jamal Musiala y NIco Jackson. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el St. Pauli vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para ver el compromiso:

México: Sky Sports.

Sky Sports. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Estados Unidos: ESPN.

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