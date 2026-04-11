Vuelta al Pais Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 6, hoy 11 de abril

Vuelta al País Vasco 2026: equipos y lista de salida de la etapa 6

Esta es la lista de salida de los equipos que siguen en la batalla, cabe recordar que el mexicano Isaac del Toro no continúa en la carrera tras una lesión por una caída, se suma la baja de Juan Ayuso.

– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.

– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.

– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.

– UAE Team Emirates-XRG: Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.

– Lidl – Trek: Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.

– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.

– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.

– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.

– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.

– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.

– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.

– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter

– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.

– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.

– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.

– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.

– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.

– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.

– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.

– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.

– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.

– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.