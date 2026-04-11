Vuelta al Pais Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 6, hoy 11 de abril
Sigue en vivo la transmisión de la Etapa 6 en la multiplataforma de Claro Sports
Vuelta al País Vasco 2026: equipos y lista de salida de la etapa 6
Esta es la lista de salida de los equipos que siguen en la batalla, cabe recordar que el mexicano Isaac del Toro no continúa en la carrera tras una lesión por una caída, se suma la baja de Juan Ayuso.
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.
Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de etapa 6
Así marcha la clasificación de la Vuelta al País Vasco 2026:
Seixas Paul — Decathlon CMA CGM Team — 16:33:45
Lipowitz Florian — Red Bull – BORA – hansgrohe — 2:30
Roglič Primož — Red Bull – BORA – hansgrohe — 3:40
Izagirre Ion — Cofidis — 3:50
Baudin Alex — EF Education – EasyPost — 4:12
Tejada Harold — XDS Astana Team — 4:29
Uijtdebroeks Cian — Movistar Team — 4:42
Champoussin Clément — XDS Astana Team — 4:43
Bilbao Pello — Bahrain – Victorious — 5:03
Romo Javier — Movistar Team — 5:05
Recorrido de la etapa 6: de Antzuola a Bergara
La última etapa se disputa este sábado 11 de abril con un trayecto de 113.7 kilómetros entre Antzuola y Bergara. Aunque es la más corta del recorrido, su exigencia no se queda atrás, ya que acumula cerca de 3,000 metros de desnivel, lo que la convierte en un cierre sumamente demandante.
El perfil montañoso abre la puerta a ataques desde larga distancia y posibles movimientos en la clasificación general. En caso de que las diferencias sean mínimas, los equipos no dudarán en endurecer la carrera desde el inicio, buscando definir todo en los kilómetros finales
Horario de la etapa 6 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 11 de abril
La cobertura en vivo de la etapa 6 de la Vuelta al País Vasco 2026 comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. A partir de ese momento se vivirá la jornada definitiva, en la que se definirá al campeón de esta exigente edición.
Vuelta al País Vasco EN VIVO Etapa 6
La emoción continúa en la Vuelta al País Vasco 2026 con una etapa 6 que, lejos de ser un simple cierre, promete mantener la tensión hasta el último kilómetro. Aunque se trata de una jornada más corta, el recorrido presenta cerca de 3,000 metros de desnivel acumulado, suficiente para provocar movimientos importantes en la clasificación general. Si las diferencias son mínimas, se espera un día de vigilancia constante entre los favoritos, sin descartar ataques lejanos en busca de la sorpresa.
El contexto llega tras una exigente etapa reina en Eibar, donde el francés Paul Seixas se impuso tras 176 kilómetros de alta montaña, defendiendo con autoridad el liderato en una intensa batalla frente a Florian Lipowitz. Con ese antecedente, la última jornada se presenta como una auténtica prueba de resistencia y estrategia, donde cualquier descuido puede cambiar el destino de la carrera.