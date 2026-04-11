Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov, en vivo la pelea de box de peso pesado
Tyson Fury regresará al boxeo por quinta vez, su rival será Arslanbek Makhmudov en busca de una nueva para pelear los títulos de peso pesado
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Pelea de box en vivo: Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov
¿Dónde ver la pelea de box entre Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov?
Recuerda que en Claro Sports podrás seguir nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada de todo lo que ocurra dentro y fuera del cuadrilátero, acompañado del comentario, análisis y cobertura de nuestros expertos. En cuanto a la transmisión, el evento estará disponible a nivel mundial a través de la plataforma de streaming Netflix, mientras que en el Reino Unido se podrá ver por TNT Sports.
¿A qué hora pelea Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov?
La pelea se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium, un recinto que se ha consolidado como uno de los principales escenarios para las grandes funciones de boxeo en Inglaterra. Londres, considerada una de las capitales del boxeo junto a ciudades como Tokio, Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Puerto Rico, se perfila como el epicentro del deporte este fin de semana con el esperado regreso de Tyson Fury al boxeo profesional, luego de haberse retirado en diciembre de 2024.
México (CDMX): 12:00 horas
Centroamérica: 12:00 horas
Estados Unidos: 14:00 (ET) horas / 11:00 (PT) horas
Colombia: 14:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: cartelerea completa
Tyson Fury saldrá del retiro por quinta vez en su carrera para enfrentar este sábado al ruso Arslanbek Makhmudov en Londres, en lo que será su primera pelea desde diciembre de 2024, cuando cayó por decisión ante Oleksandr Usyk por segunda ocasión en ocho meses; a sus 37 años, el excampeón mundial de peso pesado (34-2-1, 24 KOs) mantiene viva la ambición de concretar una trilogía ante el ucraniano, actual monarca unificado y responsable de sus únicas derrotas como profesional, aunque antes deberá superar a un peligroso Makhmudov (21-2, 19 KOs) en la pelea estelar. En la coestelar, Conor Benn regresará al ring para medirse con Regis Prograis en su primera presentación tras separarse de su histórico promotor Eddie Hearn y luego de vengar la única derrota de su carrera, cuando en noviembre pasado superó en la revancha a Chris Eubank Jr, quien lo había vencido en abril.
Tyson Fury (34-2-1) vs Arslanbek Makhmudov (21-2-0) | Pesado
Jeamie Tshikeva (9-2-0) vs Richard Riakporhe (19-1-0) | Pesado
Conor Benn (24-1-0) vs Regis Prograis (30-3-0) | Welter
Justis Huni (12-1-0) vs Frazer Clarke (9-2-1) | Pesado
Breyon Gorham (21-0-0) vs Eduardo Costa Do Nascimento (12-5-0) | Superligero
Felix Cash (16-1-0) vs Liam O’Hare (13-2-0) | Mediano
Simon Zachenhuber (28-0-0) vs Pawel August (17-0-0) | Supermediano
Mikie Tallon (12-0-0) vs Leandro Jose Blanc (8-4-0) | Mosca
Elliot Whale (13-0-0) vs Tom Hill (12-4-0) | Wélter
Sultan Almohammed (2-0-0) vs Hector Avila Lozano (3-7-1) | Superpluma