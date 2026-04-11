Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov, en vivo la pelea de box de peso pesado

¿A qué hora pelea Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov?

La pelea se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium, un recinto que se ha consolidado como uno de los principales escenarios para las grandes funciones de boxeo en Inglaterra. Londres, considerada una de las capitales del boxeo junto a ciudades como Tokio, Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Puerto Rico, se perfila como el epicentro del deporte este fin de semana con el esperado regreso de Tyson Fury al boxeo profesional, luego de haberse retirado en diciembre de 2024.

México (CDMX): 12:00 horas

Centroamérica: 12:00 horas

Estados Unidos: 14:00 (ET) horas / 11:00 (PT) horas

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas