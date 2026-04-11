Águilas Doradas vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Siga un partido de necesidades para ambas escuadras, en pie de lucha por ingresar a los playoffs del campeonato.

Águilas Doradas vs Junior de Barranquilla, en vivo

¿A qué hora inicia el Águilas Doradas vs Junior hoy, 11 de abril de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 16 en el Cincuentenario de Medellín, tendrá su pitazo inicial este sábado a las 4:00 p.m. (hora COL) con el arbitraje del tolimense José Bautista.

Alineaciones de Águilas Doradas vs Junior para la jornada 16, al momento

Así forman las Águilas Doradas: Por confirmar. DT: Juan David Niño.

Así forma Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Daniel Rivera, Jhon Navia; Guillermo Celis, Fabián Ángel; Joel Canchimbo, Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento y Carlos Bacca. DT: Alfredo Arias.

¿Dónde ver Águilas Doradas vs Junior en vivo? Canales de TV y streaming online

Este compromiso se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como la plataforma de streaming de Win Play.

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