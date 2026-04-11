James Rodríguez está ya recuperado, pero queda afuera de la convocatoria de Minnesota United ante San Diego

El futbolista colombiano no viajó a California con el equipo por decisión técnica de Cameron Knowles, seguramente por precaución.

James Rodríguez. – Anne-Marie Sorvin, Imagn Images, vía Reuters.

En medio de toda la preocupación que hubo durante la última semana por cuenta del estado de salud de James Rodríguez, este sábado se conocen novedades. En resumidas cuentas, se trata de una buena noticia y otra mala, ambas que tienen que ver con el presente del futbolista colombiano y cómo cuenta para los planes de Minnesota United.

Empezando por las nuevas alentadoras, el zurdo se ha recuperado del malestar que sintió durante su estadía con la Selección Colombia en la más reciente doble fecha FIFA de marzo, donde el combinado cafetero cayó en sus encuentros ante Croacia y Francia. Toda la información falsa que se difundió sobre una supuesta enfermedad grave ha quedado completamente desestimada.

Prueba de ello es que James ya está trabajando a la par de sus compañeros y poniéndose a punto para regresar a la competencia. Así se pudo observar a través de las publicaciones oficiales del club estadounidense, que durante el jueves publicó algunos videos en los que se puede ver al jugador haciendo ejercicios de gimnasio (esquina superior izquierda):

extra prep before the road stretch pic.twitter.com/2TnUblUhz0 — Minnesota United FC (@MNUFC) April 10, 2026

Pasando a un tema menos trascendental que la salud de una persona, pero que sí es importante para el deportista, vienen las malas noticias. Aunque ya está recuperado, el creativo no fue incluido dentro de la convocatoria de Minnesota United para el partido en visita ante San Diego de este sábado. La oportunidad de competir deberá esperar.

Teniendo en cuenta que no aparece dentro de los jugadores apartados por baja médica, está claro que su ausencia para el duelo de la MLS obedece a una decisión técnica. Seguramente, Cameron Knowles, director técnico, quiere darle unos días de espera como medida de precaución para evitar cualquier recaída.

Así las cosas, quedará la expectativa por ver si James Rodríguez es tenido en cuenta para el siguiente compromiso. Este será contra Sacramento Republic en la U.S. Open Cup y se programó para el próximo martes, 14 de abril, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia, GMT -5).

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