Milan vs Udinese en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 32

El Milan de Santi Gimenez se encuentra en la tercera posición con 63 puntos y el partido ante el Udinese será vital en sus aspiraciones en la Serie A

Milan vs Udinese, en vivo online la Serie A 2026 | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Milan vs Udinese hoy sábado 11 de abril de 2026?

El historial reciente entre el AC Milan y el Udinese Calcio es ampliamente favorable para Il Diavolo, con cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos y sin empates, mientras que los bianconeri apenas registran un triunfo en ese periodo. El antecedente más reciente fue el 0-3 en favor de los rossoneri.. En cuanto al presente, el equipo de Santiago Gimenez llega tras un tropiezo ante Napoli, aunque con victorias de peso como el triunfo en el derbi ante el Inter y el 3-2 frente a Torino, mientras que el conjunto de Udine arriba tras un empate sin goles ante Como y una campaña irregular, alternando buenos resultados con caídas ante rivales de alto nivel.

En la previa, Massimiliano Allegri fue autocrítico con el momento de los rossoneri, señalando la falta de contundencia en el último tercio y la toma de decisiones en ataque, aunque dejó claro que el objetivo inmediato es asegurar la clasificación a la Champions League. Il Diavolo contará con plantel completo, con Matteo Gabbia disponible y una fuerte competencia ofensiva entre Christian Pulisic, Rafael Leão y Santiago Gimenez para acompañar el ataque. Del otro lado, el estratega Kosta Runjaic destacó la solidez de los bianconeri tras su último empate y recupera a Keinan Davis como referencia ofensiva, aunque deberá gestionar ausencias importantes que condicionan su rotación para este compromiso.

México (CDMX): 10:00 horas

10:00 horas Centroamérica : 10:00 horas

: 10:00 horas Estados Unidos : 12:00 (ET) horas / 09:00 (PT) horas

: 12:00 (ET) horas / 09:00 (PT) horas Colombia : 12:00 horas

: 12:00 horas Argentina: 13:00 horas

Alineaciones del Milan vs Udinese para la jornada 32, al momento

El Massimiliano Allegri, técnico del AC Milan, mantiene como base un sistema táctico que parte del 4-3-3, estructura que sostiene el plan de juego de los rossoneri con equilibrio entre amplitud y control interior. Bajo esta idea, Il Diavolo busca progresar por los costados con extremos bien abiertos y la llegada de interiores para generar superioridad en zona de finalización. No obstante, el funcionamiento ofensivo ha sido irregular y, en varios tramos, la presión tras pérdida no logra sostenerse con la intensidad necesaria, lo que deja al equipo expuesto a transiciones que cortan su continuidad en campo rival.

En la otra vereda, el estratega del Udinese, Kosta Runjaic, ha apostado por un 3-4-1-1 poco convencional, con el que los bianconeri buscan mayor control en la salida y solidez estructural sin balón. El sistema le permite construir desde tres centrales, liberar carrileros en amplitud y utilizar al mediapunta como eje de conexión entre líneas, favoreciendo ataques más directos y transiciones limpias. Con menor presión en la tabla, el equipo ha encontrado estabilidad en bloque medio y una mejor gestión de los ritmos del partido, lo que le ha permitido adaptarse con mayor naturalidad al desarrollo de la temporada.

Milan : Mike Maignan, Zachary Athekame, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic, Niclas Füllkrug y Rafael Leão.

: Mike Maignan, Zachary Athekame, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic, Niclas Füllkrug y Rafael Leão. Udinese: Maduka Okoye, Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet, Kingsley Ehizibue, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlström, Arthur Atta, Hassane Kamara, Nicolò Zaniolo y Keinan Davis

¿Dónde ver el Milan vs Udinese en vivo? Canales de TV y streaming online

El Stadio San Siro abrirá sus puertas para albergar uno de los partidos más atractivos de la jornada 32, donde el AC Milan recibirá al Udinese Calcio en un enfrentamiento con implicaciones directas en la tabla general. Con una capacidad superior a los 75 mil espectadores, el histórico inmueble será testigo de un partido que promete intensidad, ritmo alto y presión desde ambos lados, en una etapa decisiva del campeonato.

El conjunto rossoneri llega ubicado en la tercera posición con 63 unidades, aún en la persecución de los primeros puestos, aunque a nueve puntos del liderato, lo que le obliga a no dejar escapar más terreno. Del otro lado, el cuadro bianconeri marcha en el puesto 11 con 40 puntos, y encara este compromiso con la necesidad de sumar para mejorar su posición en la clasificación y mantenerse competitivo en la recta final de la temporada.

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