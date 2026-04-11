Saprissa vs Liberia en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Saprissa vs Liberia, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Liberia se enfrentan este domingo 12 de abril en el estadio Ricardo Saprissa en un duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, con impacto directo en la parte alta de la tabla. El encuentro reúne a dos equipos con objetivos claros: los locales buscan sostener su pelea por el liderato, mientras que la visita intenta consolidarse en zona de clasificación. El contexto reciente y el antecedente de cruces entre ambos le dan mayor interés al partido.

Saprissa llega como uno de los protagonistas del torneo, ubicado en la segunda posición con 27 puntos, apenas uno por detrás del líder Herediano. El equipo morado ha mantenido regularidad a lo largo del campeonato y ya sabe lo que es imponerse a Liberia en duelos recientes, incluyendo la serie de semifinales de la Copa, donde logró un global de 6-2. Ahora, en condición de local, intentará repetir dominio y sumar una victoria clave en su objetivo de pelear el primer lugar.

Liberia, por su parte, ocupa el cuarto puesto con 21 unidades y atraviesa un buen momento anímico tras su última presentación, una victoria contundente por 5-1 ante San Carlos. El equipo guanacasteco busca romper una racha negativa en “La Cueva”, donde no gana desde 2009. Con esa motivación, afronta un reto exigente ante un rival fuerte, pero confía en su orden táctico para competir de igual a igual.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Saprissa vs Liberia de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Liberia está programado para el domingo 12 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Liberia hoy

Ni Saprissa ni Liberia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y José Cardozo no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford. Liberia: Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Adrián Chévez, Jared Ríos, Abner Hudson, Erick Torres, Joaquín Hernández. DT: José Cardozo.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Liberia en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Liberia:

29 de marzo de 2025 | Saprissa 5-1 Liberia | Copa Costa Rica

25 de marzo de marzo de 2026 | Liberia 1-1 Saprissa | Copa Costa Rica

15 de febrero de 2026 | Liberia 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Saprissa 3-1 Liberia | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Liberia 2-2 Saprissa | Torneo Apertura

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