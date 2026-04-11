Carlo Ancelotti empieza a ceder: ¿Neymar, más cerca del Mundial 2026 de lo que se pensaba?

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, necesita elegir a 26 futbolistas para la selección que disputará el Mundial 2026 que será celebrado en Norteamérica

Neymar busca un espacio en la selección de Brasil | Reutersc

Uno de los temas que más ha generado debate en torno a la selección de Brasil de cara al Mundial 2026 es la posible convocatoria o ausencia de Neymar. La decisión recae en Carlo Ancelotti, actual técnico de la Canarinha, quien deberá definir la lista final antes del 30 de mayo. El escenario ha provocado una fuerte discusión en el país sudamericano, donde el futuro del astro brasileño con la selección sigue incierto, aunque con señales de una posible apertura por parte del entrenador italiano.

Bajo este panorama, Carlo Ancelotti parece haber suavizado gradualmente su postura respecto al delantero. Durante una charla con el periódico francés L’Équipe, el estratega aseguró que Neymar continúa en su radar y que todavía dispone de un par de meses para tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en el plantel que disputará el torneo el próximo verano. Con ello, el técnico mantiene abierta la puerta a una de las grandes incógnitas del proceso mundialista.

“Tiene un gran talento, y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ⁠ganar el Mundial. Actualmente está siendo evaluado por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y por mí, y aún le quedan dos meses para demostrar que tiene las cualidades necesarias para jugar el Mundial”, declaró el técnico de la selección brasileña.

La última derrota de Brasil por 2-1 ante Francia en un partido disputado en Boston reavivó el debate en torno a la posible convocatoria de Neymar, luego de que un grupo considerable de aficionados pidiera su inclusión en las próximas listas de Carlo Ancelotti. La presión de la afición ha puesto nuevamente el tema sobre la mesa, en medio de una discusión que ya venía creciendo desde hace semanas. En el pasado, el técnico italiano ha señalado que la ausencia del delantero responde estrictamente a criterios futbolísticos, en referencia principalmente a las constantes lesiones que ha sufrido el jugador en los últimos años.

“Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto con fuerza; está marcando goles. Tiene que seguir por este camino y mejorar su forma física. Va por buen camino”, destacó Carlo Ancelotti.

Neymar no juega con la selección de Brasil desde el pasado 17 de octubre de 2023, en un encuentro ante Uruguay. Desde entonces ha atravesado un rendimiento irregular debido a las lesiones, aunque en el último año recuperó parte del nivel que lo caracterizó en sus mejores etapas. El atacante fue una pieza clave para que el Santos de Brasil evitara el descenso, con actuaciones decisivas que devolvieron protagonismo en su club. El propio jugador señaló en una charla con MadHouseTV en marzo pasado que se sintió molesto y triste por no haber sido convocado en la más reciente concentración de la selección brasileña.

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