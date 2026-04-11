Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: el número 1 del mundo se decide en la final de Montecarlo

El italiano y el español disputan su primer duelo del año con el liderato ATP en juego y antecedentes que marcan una rivalidad dominante

Alcaraz y Sinner se verán las caras en el Court Rainier III | Reuters

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz definirán este domingo el título del Masters 1000 de Montecarlo y el número 1 del ranking ATP. El duelo se jugará a las 7:00 horas (CDMX) en el Court Rainier III y será el primer enfrentamiento entre ambos en 2026. Más allá del trofeo, el partido determina el liderato del circuito, con escenarios que pueden modificar la cima de forma inmediata tras la final.

Sinner llega tras vencer a Alexander Zverev en sets corridos por 6-1 y 6-4 en semifinales, en un partido donde neutralizó el primer servicio del alemán. El italiano construyó ventajas rápidas desde la devolución, ganando el 80% de los puntos en el primer servicio del alemán en el primer set, y cerró con autoridad.

Con el triunfo, llegó a siete consecutivos sobre el alemán desde su derrota en cinco sets en los octavos de final del US Open 2023. El de San Cándido ha superado al teutón en las finales de Australia y Viena, además de tres semifinales seguidas en Indian Wells, Miami y Montecarlo, los tres Masters 1000 de la temporada. Zverev acumula 12 sets consecutivos perdidos ante el italiano en ese tramo, sin lograr sostener intercambios largos ni imponer su saque en los enfrentamientos recientes. Además, el resultado extendió la racha de Sinner a 21 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, una racha que incluye el título de París 2025 y el Sunshine Double antes de Montecarlo.

Con su clasificación a la final, se convirtió en el cuarto jugador en la historia en disputar las finales de los primeros tres Masters 1000 del año, una marca lograda previamente por Roger Federer en 2006, Rafael Nadal en 2011 y Novak Djokovic en 2015. El italiano jugará por primera vez la final en Montecarlo tras caer en semifinales en 2023 y 2024 y no participar en 2025.

Man On A Mission 👏@janniksin takes out Zverev to advance into the Monte-Carlo final#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/8kv53nczLE — ATP Tour (@atptour) April 11, 2026

Por su parte, Alcaraz avanzó tras vencer a Valentin Vacherot por 6-4 y 6-4 en 84 minutos, en un partido donde convirtió tres de cuatro oportunidades de quiebre. El murciano neutralizó el servicio del monegasco y gestionó los intercambios largos desde el fondo, en un duelo marcado por el apoyo del público local hacia su rival.

El español alcanzó su victoria número 301 en el circuito ATP para mantener con vida la defensa del título en el Principado y se convirtió en el tercer jugador varonil de la historia en alcanzar 10 finales de Masters 1000 antes de cumplir los 23 y extendió su marca en arcilla a 26 triunfos y una sola derrota desde el inicio de la temporada 2025.

Carlitos Coming Through 💪



Carlos Alcaraz defeats home favourite Vacherot 6-4, 6-4 to reach the Monte-Carlo final #rolexmontecarlomasters pic.twitter.com/t96t2oxLtt — ATP Tour (@atptour) April 11, 2026

Alcaraz vs Sinner, la batalla por la cima del ranking

El enfrentamiento en Montecarlo será el número 17 entre ambos y la novena final que disputan. Alcaraz lidera el historial 10-6, y dominio absoluto en arcilla tras imponerse en las semifinales de Roland Garros 2024 y en las finales de Roma y Roland Garros 2025. Sin embargo, Sinner ganó el último duelo en las ATP Finals de Turín, donde se impuso en sets corridos, tras perder la definición del US Open y retirarse en Cincinnati.

El partido también representa su primer cruce en tres meses, luego de que en el inicio de 2026 no coincidieran en instancias decisivas. Sinner se quedó en semifinales del Abierto de Australia, evitando su cuarta final consecutiva de Grand Slam, mientras que Alcaraz no logró alcanzar las finales en Indian Wells ni en Miami.

En términos de ranking, el resultado define la cima del circuito. Si el italiano gana el título, sumará 1000 puntos y alcanzará 13,400 unidades, superando las 13,240 que tendría su rival tras perder 350 puntos como campeón defensor. Sí el de Murcia gana, se mantendrá como número 1 con 13,590 puntos, mientras que Sinner sumará 650 unidades por el subcampeonato para llegar a 13,050.

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