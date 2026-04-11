América vs Cruz Azul: las épicas batallas del Clásico Joven en el Estadio Azteca

El Clásico Joven regresa al Coloso de Santa Úrsula, donde se han disputado finales y goleadas de escándalo

El América regresa al Estadio Azteca con el Clásico Joven | Claro Sports

El Estadio Azteca reabrió sus puertas para el partido de la selección mexicana y Portugal, pero el segundo compromiso que albergará desde su reinauguración será el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Una rivalidad que ha tenido grandes episodios en los últimos años, con partidazos inolvidables en este inmueble que ha sido casa para ambos.

El Clásico Joven nació en la década de los 70s, justo en una final a partido único entre ambas instituciones, donde La Máquina barrió con los azulcremas, quienes se quedaron con la espina clavada por dicha derrota que originó el nacimiento de esta rivalidad.

Más adelante lograron sacarse la espina y clavárselas a los Cementeros tras imponerse en las siguientes cuatro peleas por el título que protagonizaron. Por lo que ahora son los azules quienes buscan revancha.

En los últimos años América y Cruz Azul han sido los principales protagonistas en el fútbol mexicano por el buen momentos de ambos equipos, lo que los ha llevado a disputar finales en repetidas ocasiones. Más allá de los títulos, también han tenido duelos de fase regular que han llevado al límite las emociones de los aficionados.

La final que Cruz Azul le ganó al América

Con apenas un par de años dentro de la Primera División de México, el Cruz Azul disputó la final de la temporada 1971-72 en busca de su tercer campeonato en su historia, pero enfrente tenía a Las Águilas, vigente monarca de la Liga en ese momento.

En ese certamen La Máquina tuvo un gran dominio a lo largo de la fase regular, mismo que demostró en la final a partido único contra los Azulcremas, a quienes le pasaron por encima por marcador de 4-1 con goles de Héctor Pulido, Cesáreo Victorino y un doblete de Octavio ‘Centavo’ Muciño; por los de Coapa marcó Enrique Borja. Una victoria que dio pie al histórico tricampeonato del club y que generó el nacimiento del Clásico Joven.

América y una victoria de locura en la ida de la final

En la década de los 80s, el América tuvo su mejor época al conseguir cinco títulos de la Liga MX, el último de ellos ante Cruz Azul. La disputa por el campeonato fue de ida y vuelta, pero el primer partido en el Coloso de Santa Úrsula fue el que más sacó chispas.

El encuentro inició con un error del portero Pablo Larios, quien le regaló el esférico a Luis Roberto Alves Zague para abrir el marcador. El América amplió la ventaja con gol de Carlos Hermosillo, pero el partido se pausó.

La lluvia se hizo presente en el Azteca para añadir mayor dramatismo al partido, sobre todo porque Cruz Azul regresó de una desventaja de dos goles para igualar las acciones. Cuando mejor jugaba La Máquina, Zague hizo una gran jugada individual y mandó un centro al área, lo que terminó con una mano que dio paso a una pena máxima, la cual fue bien cobrada por Antonio Carlos Santos para poner el 3-2 definitivo.

La vuelta también fue en el Azteca y terminó en empate de 2-2, con lo que Las Águilas se consagraron en el certamen, pero todo fue gracias al intenso partido de ida de la final.

El Clausura 2013 y una final de locura

Poco más de 20 años después se vieron las caras en una nueva final, en el Clausura 2013 de la Liga MX. La ida se disputó en el Estadio Azul y finalizó 1-0 a favor de los azules. La vuelta fue en el Azteca, que tal parecía que esperaba con un guion de película.

En los primeros minutos del encuentro el América sufrió la expulsión de Jesús Molina y recibió la anotación de Teófilo Gutiérrez para poner el 2-0 parcial en el global a favor de los de La Noria. Incluso pudieron ampliar la ventaja, pero no fueron contundentes y conforme fue cayendo una estrepitosa lluvia en la Ciudad de México, dejaron vivir al rival.

Al minuto 88 Aquivaldo Mosquera recortó distancias con un remate de cabeza dentro del área, pero cuando el encuentro agonizaba, el impulso de la gente motivó al guardameta Moisés Muñoz a ir al frente para conseguir el milagro que se estaba gestando bajo la tormenta, pues conectó el balón con un cabezazo que provocó el autogol de Alejandro Castro para empatar el global y obligar los tiempos extra, donde los de Coapa tuvieron una inyección anímica importante.

El marcador no se movió más y todo se tuvo que definir en penales, donde Javier Orozco y el mismo Castro sufrieron los estragos del agua al resbalarse en sus respectivos disparos, que terminaron por costar las fallas que les quitó el título de las manos tras los aciertos de los futbolistas americanistas. Un increíble regreso que será recordado tanto por azulcremas como por Celestes.

Moisés Muñoz mandó la final del Clausura 2013 a tiempo extra | Imago 7

Tito Villa y el fin de la paternidad del América

Del Apertura 2004 al Clausura 2010, Cruz Azul no pudo vencer al América. Fueron 17 partidos seguidos sin victoria celeste, que técnicamente terminó con una victoria en la Ciudad de los Deportes, pero se confirmó en la jornada 10 del Clausura 2011.

La Máquina tenía desde mayo de 2003 sin ganar en el Estadio Azteca, lo cual terminó gracias al doblete de Tito Villa en la primera parte de la victoria 2-0 de los celestes. Fue el segundo de cinco partidos al hilo que el América no pudo ganar en el Clásico Joven.

América 3-3 Cruz Azul, un gran regreso de La Máquina

Otro Clásico Joven memorable en este icónico estadio fue el de la jornada 7 del Clausura 2016, donde hubo una feria de goles. Cruz Azul salió enchufado al compromiso, consiguiendo ponerse adelante en el marcador. Minutos después, en una acción polémica por parte del árbitro, se marcó una pena máxima que le dio el empate a los azulcremas, quienes consiguieron dar la vuelta antes de finalizar la primera mitad gracias a un error defensivo.

Por si esto fuera poco, los de Coapa encontraron la tercera anotación en la parte complementaria, inclinando la balanza 3-1 de manera parcial. Solo que no se esperaron el regreso cruzazulino. Chaco Gimenez ingresó en la segunda mitad para hacerse presente en la meta rival y Joao Rojas marcó un golazo en el tiempo de compensación para poner el 3-3 definitivo en el Azteca, que estalló de júbilo en dicho tanto.

El 7-0 del América para terminar una sequía y el 5-2 de Cruz Azul

La historia dentro de este Clásico Joven no se puede escribir sin las goleadas que ha habido entre ambos equipos en el Estadio Azteca. Por los azulcremas está el reciente 7-0 sobre Cruz Azul en el pasado Apertura 2022, donde los Cementeros no metieron ni las manos y terminó por costarle el puesto al técnico uruguayo Diego Aguirre. Fue la primera victoria americanista en el Clásico Joven desde la ida de los cuartos de final del Clausura 2019 (3-1), tras lo cual se fueron sin triunfo en siete partidos.

Los celestes habían goleado al América en el Apertura 2019, como parte de esa racha en la que dominaron el Clásico Joven. La Máquina demostró el buen momento por el que pasaba en el torneo, al grado de propinarle un doloroso 5-2 a los de Coapa, con una buena actuación de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quien hizo sufrir a Memo Ochoa.

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